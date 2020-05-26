Дизельное топливо подешевело на 0,4% по сравнению с мартом, на 0,1% относительно декабря, но подорожало на 2,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Снижение потребительских цен на бензин в апреле наблюдалось в 55 субъектах Российской Федерации кроме автономных округов, входящих в состав областей.

Цены на бензин в России снизились

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