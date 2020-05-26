Энергетика
Финансовая газетаЦены на бензин в России снизились
Дизельное топливо подешевело на 0,4% по сравнению с мартом, на 0,1% относительно декабря, но подорожало на 2,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Снижение потребительских цен на бензин в апреле наблюдалось в 55 субъектах Российской Федерации кроме автономных округов, входящих в состав областей.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Интерфакс вчера в 07:01
Авто
Официально представлен обновленный BMW 5 серии
Дизайн BMW 5 серии изменили по короткому и логичному сценарию: спереди появилась новая адаптивная LED-оптика в стиле "трешки" и "семерки" - с более современной светографикой и опциональной технологией BMW Laserlight.
Вести.Ru 03:20
Общество
В России за сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:36
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Происшествия
В Тамбовской области коронавирус подтвердился ещё у 75 человек
Опубликована актуальная статистика по COVID-19 в Тамбовской области на утро 26 мая.
448 вёрст вчера в 03:33
Космос
Космическая станция «Юнона» запечатлела Юпитер на расстоянии всего 64 000 км
В NASA обнародовали новый снимок с Юпитера. Кадр был сделан космической станцией на близком расстоянии от планеты.
Актуальные Новости 25 мая в 04:29
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала результаты экстремального похудения
Судя по всему, Ляйсан Утяшева – одна из немногих звезд, которая не только не набрала лишних килограммов на изоляции, но и еще больше похудела.
OvideO.ru вчера в 04:45
Наука
Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида
Угол падения астероида составил примерно 60 градусов к горизонту. Астероид летел в сторону Земли с северо-востока.
Замана 01:22
Общество
Блогер вышла против карантина в бикини из масок
Блогер Давида Сал вышла на протест около супермаркета Trader Joe's в самодельном нижнем белье из голубых медицинских масок и босоножках бежевого цвета.
Рамблер 03:49
Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле
С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы
В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости 03:48
Экономика
Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию
Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации.
Ведомости 25 мая в 07:52
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Во Владимирской области число заражённых коронавирусом достигло 2253
Владимир, 24 мая 2020, 12:31 — REGNUM Во Владимирской области 24 мая выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 24 мая в 05:31
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия вчера в 10:47
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российская газета 02:33
Армия и оружие
Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска
Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
РИА Новости 03:27
Шоу-бизнес
Гагарина сделала первое заявление на фоне слухов о разводе
Слово и Дело 03:30
Гаджеты
Apple решила выпустить полностью беспроводной iPhone
Согласно утечкам, в этом году Apple выпустит iPhone с разъемом Lightning, однако это будет последняя модель с подобным интерфейсом.
Профиль вчера в 16:06
Общество
В России выявили 8338 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8338 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:35
Армия и оружие
В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок
Московский Комсомолец Краснодар 02:14
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова выглядит подавленной после разрыва с Эмином Агаларовым
Поклонники не могли не заметить, что Алена выглядела уставшей и подавленной.
Grazia вчера в 22:31
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек
RT на русском 02:39