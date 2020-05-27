Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом. При этом производители бензина в апреле понизили цены на 22,4%, сообщается в материалах Росстата.

Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%

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