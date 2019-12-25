Энергетика
ТАССЦены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%
Ситуация с ценами на бензин по итогам года на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3%. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".
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Происшествия
В Свердловской области школьник напал на учительницу с молотком
В Свердловской области ученик школы №24 напал на учительницу с молотком.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле девочки в Уфе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Футбол
Кержаков пожелал Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России
Бывший нападающий московского "Динамо" Александр Кержаков пожелал форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе обойти его в списке бомбардиров сборной России.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Экономика
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Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Политика
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В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
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Козак не исключил подорожания импортных автомобилей с 2020 года
В 2020 году возможно подорожание импортных автомобилей, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
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Армия и оружие
Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
Экономика
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Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Здоровье
Врач рассказала о правилах лечения насморка
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Политика
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
Политика
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Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Общество
Стали известны самые популярные на «Яндекс.Маркете» новогодние подарки
Администрация российского интернет-сервиса «Яндекс.Маркет» привела статистику несезонных товаров, которые чаще всего покупают пользователи в предновогодние дни.
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Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
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В сети появилась обложка демо-версии ремейка Final Fantasy VII
На агрегаторе Gamstat появилась обложка демо-версии ремейка Final Fantasy VII.
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На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
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Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
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Медведев начал последнее в году заседание правительства фразой «Елочка не горит»
Судя по кадрам, которые публикует издание, глава правительства начал мероприятие с фразы «Елочка не горит», затем пригласил присутствующих присесть.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
Общество
Москвичам пообещали небольшой снег
В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».