Энергетика
ТАССЦены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%
Ситуация с ценами на бензин по итогам года на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3%. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".
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Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
Кейт Миддлтон обула принца Джорджа в кеды от бюджетной марки
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон обула своего старшего сына, принца Джорджа, в обувь от недорогой марки.
Хоккей
Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер
Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев собрался оставить пожилую супругу на Новый год одну
Экономика
Украина рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет от транзита газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев по итогам газовых переговоров с Москвой рассчитывает получить $18 млрд дохода за пять лет с учетом транзита газа через украинскую территорию.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Экономика
Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке
Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана.
Политика
Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.
Общество
Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
Кино
Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Спорт
Разработчики Beyond Skyrim: Morrowind показали новые живописные пейзажи
Разработчики мода Beyond Skyrim для The Elder Scrolls V выпустили свежий ролик, который демонстрирует обновлённые локации Морровинда.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Общество
Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Общество
Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Космос
Горячие пятна пульсара сгруппировались у южного полюса
Культура
Сын Валерии представил светскому обществу жену
Вторым ярким событием стал первый выход семьи Валерии и Иосифа Пригожина в обновлённом составе.
Авто
Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России
Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Общество
Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году
Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Экономика
РФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора
Партнеры инвестируют в проект до 2,9 млрд рублей.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.