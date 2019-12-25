Ситуация с ценами на бензин по итогам года на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3%. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".

Цены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%

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