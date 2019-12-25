Энергетика
ТАССЦены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%
Ситуация с ценами на бензин по итогам года на внутреннем рынке благоприятная, стоимость бензина по стране в среднем выросла на 3%. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".
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Общество
Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены
Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Политика
Эстония пригрозила изоляцией Крыма из-за запуска поездов по мосту
Глава МИД Эстонии отметил, что открытие железнодорожного сообщения из материковой России в Крым являются «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».
Футбол
Роналду сменил имидж и прическу
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые рассказала о разводе с Гелой Месхи
Екатерина Климова впервые прокомментировала развод со своим третьим мужем Гелой Месхи.
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Технологии
Акимов назвал число пользователей Рунета
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что число пользователей российского сегмента интернета (Рунета) составило уже 96 млн человек.
Общество
Истребитель пятого поколения Су-57 разбился на Дальнем Востоке
Политика
Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов
Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, заявил президент Владимир Путин.
Экономика
Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря
В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Политика
Умер легендарный советский генерал Махмут Гареев
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый поезд, который добрался до полуострова через Керченский пролив, проводили днём 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга.
Общество
Балтийский завод провел испытания атомного ледокола «Арктика»
Специалисты "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) испытали новый, самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" на остойчивость, полученные данные будут использованы в ходе будущей эксплуатации атомохода, сообщила в среду пресс-служба "Балтзавода".
Футбол
Милевский завёл видеоблог на YouTube и сходил в ночной клуб
В первом выпуске Милевский, выступающий за брестское "Динамо", сходил с бывшим одноклубником Александром Алиевым в ночной клуб в Киеве.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Ранее Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.
Общество
Сергей Собянин уволил замглавы Департамента информационных технологий Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин 25 декабря освободил Артема Костырко от должности заместителя руководителя Департамента информационных технологий.
Происшествия
Подростка забили гантелей и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелей.
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые станет папой
37-летний ведущий программы "Дом-2" Андрей Черкасов впервые станет отцом.
Политика
В Кремле прокомментировали увольнение журналистки после вопроса Путину
Напомним, журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции.
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за перекрытий в центре
Пробки на дорогах в Москве днем достигли восьми-девяти баллов, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на странице в Twitter.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Футбол
Директор «Читы»: если не будет реформы ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрёт
Директор «Читы» Алексей Тихоньких поделился мнением о возможной реформе первенства ПФЛ в сезоне-2020/21.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Футбол
Артур: «Месси никогда не навязывает свою власть»
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.