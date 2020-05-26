Энергетика
Ореанда-НовостиВ России снизились цены на бензин
Отмечается, что с начала текущего года стоимость топлива возросла на 0,2 процента, в то время как цены производителей снизились на 16,9 процента. В апреле падение стоимости бензина было зарегистрировано в пятидесяти пяти субъектах РФ.
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Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили во вторник, 26 мая, в оперштабе.
Известия 15:00
Политика
Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru 16:25
Здоровье
Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
Общество
Джоан Роулинг начала публиковать в сети новую книгу для детей
Британская писательница Джоан Роулинг опубликовала в сети первые две части новой повести «Икабог» (The Ickabog).
RT на русском 14:18
Хоккей
Регулярный сезон НХЛ завершен досрочно
Регулярный чемпионат нынешнего сезона НХЛ завершен досрочно, плей-офф пройдет в формате из 24 команд, но при условии, что появится возможность возобновить матчи, заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн на канале НХЛ в YouTube.
РИА Новости 16:49
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Технологии
Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов
В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту.
РБК 17:02
Общество
Собянин рассказал о мерах поддержки бизнеса Москвы
RT на русском 17:07
Здоровье
В Петербурге более 3 тыс. медиков заразились коронавирусом
За время пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге более 3 тыс. медработников заболели коронавирусом, восемь умерли, сообщил глава региональной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19, генеральный директор Национального медицинского исследовательского Центра имени Алмазова Евгений Шляхто.
Интерфакс 08:14
Космос
Ракете Илона Маска впервые доверят жизни астронавтов
Совместная миссия с НАСА станет прецедентом, ранее многоразовым ракетам SpaceX жизни астронавтов не доверяли.
Вести.Ru 02:20
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Общество
Спрогнозировано резкое снижение цен на поездки в Крым
25 мая сообщалось, что отельеры Крыма начали подготовку объектов размещения к приему туристов в курортный сезон вопреки пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:09
Армия и оружие
Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса
К разработке вакцины против COVID-19 подключили военный институт, клинические исследования завершатся до конца июля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:06
Экономика
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс вчера в 05:09
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС вчера в 06:40
Происшествия
В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка
В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
Энергетика
Газпром и Грузия договорились о цене на газ
Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила в свою очередь, что руководство страны договорилось с Газпромом о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 13:48
Наука
Нейросеть научилась определять характер личности по фото
В экспериментах участвовали 12 000 добровольцев, которые согласились пройти один из классических психологических тестов, а также позволили использовать фотографии их лиц.
Evo-rus.com 24 мая в 15:30
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году
Москва, 26 мая 2020, 16:58 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с прежних 3,3% до 5%. Об этом говорится в опубликованном 26 мая пресс-релизе агентства.
REGNUM 09:58
Здоровье
Доктор Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский предсказал негативные последствия, к которым могут привести жесткие карантинные меры.
Live24 00:26
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Здоровье
В Минздраве рассказали о росте смертности трудоспособного населения
В 2019 году умерло 36 584 человека трудоспособного возраста. В Минздраве рассказали о росте смертности трудоспособного населения.
Piter.tv 09:17
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия 10:47