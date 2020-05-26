Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ России снизились цены на бензин

Отмечается, что с начала текущего года стоимость топлива возросла на 0,2 процента, в то время как цены производителей снизились на 16,9 процента. В апреле падение стоимости бензина было зарегистрировано в пятидесяти пяти субъектах РФ.
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В России подешевел бензин

Профиль16:48

В России на 22,4% подешевело производство бензина

Комсомольская правда16:08

Росстат зафиксировал снижение цен на бензин в апреле 2020 года

REGNUM15:24

В России упали цены на бензин

Lenta.ru15:17

В Татарстане цены на бензин у производителей снизились на 7,8%

Реальное время14:56

Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%

ТАСС14:11

Цены производителей на бензин в РФ в апреле упали на 22,4% к марту - Росстат

ПРАЙМ14:00
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
49
Общество

В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили во вторник, 26 мая, в оперштабе.
Известия 15:00
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Политика

Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru 16:25
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Здоровье

Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
59
Общество

Джоан Роулинг начала публиковать в сети новую книгу для детей

Британская писательница Джоан Роулинг опубликовала в сети первые две части новой повести «Икабог» (The Ickabog).
RT на русском 14:18
Хоккей

Регулярный сезон НХЛ завершен досрочно

Регулярный чемпионат нынешнего сезона НХЛ завершен досрочно, плей-офф пройдет в формате из 24 команд, но при условии, что появится возможность возобновить матчи, заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн на канале НХЛ в YouTube.
РИА Новости 16:49
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия вчера в 14:25
5
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
2,3K
Технологии

Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов

В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту.
РБК 17:02
Общество

Собянин рассказал о мерах поддержки бизнеса Москвы

RT на русском 17:07
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Здоровье

В Петербурге более 3 тыс. медиков заразились коронавирусом

За время пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге более 3 тыс. медработников заболели коронавирусом, восемь умерли, сообщил глава региональной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19, генеральный директор Национального медицинского исследовательского Центра имени Алмазова Евгений Шляхто.
Интерфакс 08:14
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Космос

Ракете Илона Маска впервые доверят жизни астронавтов

Совместная миссия с НАСА станет прецедентом, ранее многоразовым ракетам SpaceX жизни астронавтов не доверяли.
Вести.Ru 02:20
1
Политика

Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина

29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
500
Общество

Спрогнозировано резкое снижение цен на поездки в Крым

25 мая сообщалось, что отельеры Крыма начали подготовку объектов размещения к приему туристов в курортный сезон вопреки пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:09
7
Армия и оружие

Шойгу рассказал о ходе разработки военными вакцины от коронавируса

К разработке вакцины против COVID-19 подключили военный институт, клинические исследования завершатся до конца июля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:06
19
Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс вчера в 05:09
3
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС вчера в 06:40
88
Происшествия

В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка

В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
84
Энергетика

Газпром и Грузия договорились о цене на газ

Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила в свою очередь, что руководство страны договорилось с Газпромом о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 13:48
7
Наука

Нейросеть научилась определять характер личности по фото

В экспериментах участвовали 12 000 добровольцев, которые согласились пройти один из классических психологических тестов, а также позволили использовать фотографии их лиц.
Evo-rus.com 24 мая в 15:30
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Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году

Москва, 26 мая 2020, 16:58 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с прежних 3,3% до 5%. Об этом говорится в опубликованном 26 мая пресс-релизе агентства.
REGNUM 09:58
10
Здоровье

Доктор Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский предсказал негативные последствия, к которым могут привести жесткие карантинные меры.
Live24 00:26
5
Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
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Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Здоровье

В Минздраве рассказали о росте смертности трудоспособного населения

В 2019 году умерло 36 584 человека трудоспособного возраста. В Минздраве рассказали о росте смертности трудоспособного населения.
Piter.tv 09:17
1,7K
Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
85
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
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Футбол

Роналду поинтересовался мнением подписчиков о своей новой прическе

SM News 13:44
Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия 10:47
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