Энергетика
ТАССЦены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%
Потребительские цены на бензин в России в апреле 2020 года в среднем опустились на 0,2% по сравнению с мартом. При этом производители бензина в апреле понизили цены на 22,4%, сообщается в материалах Росстата.
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Общество
Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
Экономика
В Хакасии вводится налог для самозанятых
Абакан, 27 мая 2020, 12:43 — REGNUM Налог для самозанятых вводится с 1 июля в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве экономического развития.
REGNUM 05:43
Шоу-бизнес
NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени
Актуальные Новости 01:09
Экономика
Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Происшествия
В Липецкой области от коронавируса лечатся 1145 человек
В Липецкой области по данным на 25 мая 2020 года еще семь человек вылечились от коронавируса.
ГТРК Липецк 25 мая в 08:53
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Происшествия
В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом
Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения 06:49
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
На Украине пожаловались на срыв Россией обсуждения Крыма в ОБСЕ
«Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях», — пожаловался корреспондент издания Рикард Юзвяк.
Lenta.ru 09:58
Общество
Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
Политика
Путин обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё.
RT на русском 09:33
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Биатлон
Польховский не станет главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский не будет рекомендован Министерству спорта России на пост главного тренера сборной России по биатлону, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:35
Энергетика
Китай получил по «Силе Сибири» первый миллиард кубометров газа
С момента запуска газопровода «Сила Сибири» в Китай поставлен первый миллиард кубометров российского газа, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР и Федеральной таможенной службы России.
Взгляд.ру 09:47
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Общество
Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму
Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Армия и оружие
Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»
Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк
Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк.
Слово и Дело 03:10
Политика
Герхард Шредер назвал «карликом» украинского посла
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер завел подкаст и уже в первом же выпуске успел вступить в заочную полемику с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, назвав его "карликом" за его критику призывов к снятию санкций с России.
Газета.Ru 09:57
Политика
Грузия выступила против возвращения к Договору по открытому небу
В МИД Грузии заявили, что страна не будет пересматривать свое решение 2012 года о приостановке взаимодействия с Россией в рамках Договора об открытом небе (ДОН).
Городовой 07:14
Армия и оружие
На Донбассе ликвидирован каратель из бригады «Рыцарей зимнего похода»
Накануне вечером на Донбассе был ликвидирован очередной украинский каратель.
Rusvesna.su 07:21
Общество
Саммиты БРИКС и ШОС перенесены из-за коронавируса
Россия приняла решение перенести саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые были запланированы на 21–23 июля, из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:46