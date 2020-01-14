Энергетика

REGNUMREGNUMГлава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
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Цены на бензин в России вновь начали расти

News.ru08:32

В России подорожал бензин

Lenta.ru08:13

Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

REGNUM08:27

В России потребительские цены на бензин начали расти после полугодовой паузы

АБН08:24

Тульский бензин дешевле столичного на 30 копеек

Московский Комсомолец08:31

Средняя цена на бензин в России выросла на 7 копеек в первую неделю года

ТАСС08:10

Цены на бензин за 9 дней января выросли на 0,1%

Финмаркет08:00
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Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год

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Экономика

Стоимость акций Tesla впервые превысила $500

Forbes вчера в 13:28
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Общество

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В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

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Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
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В Минобороны России сообщили, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар положительно оценил итоговое заявление по встрече в Москве.
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В другом варианте в задней части выдвижного блока расположатся три датчика изображения.
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