Энергетика
REGNUMГлава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин
Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:08, Ашберн
Экономика
Стоимость акций Tesla впервые превысила $500
Общество
В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Общество
Туроператоры предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила о сложностях, которые будут ждать туристов, заселяющихся в отели среднего ценового сегмента в Турции.
Политика
Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего
На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
Происшествия
СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке
Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Политика
Хафтар обсудит заявление по встрече в Москве с ливийскими племенами
В Минобороны России сообщили, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар положительно оценил итоговое заявление по встрече в Москве.
Шоу-бизнес
Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина
Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Футбол
Стал известен план подготовки футбольной сборной России к Евро-2020
Тренерский штаб футбольной сборной России определился с планом подготовки к чемпионату Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах.
Гаджеты
Xiaomi предложила дизайн смартфона с семью выдвижными камерами
В другом варианте в задней части выдвижного блока расположатся три датчика изображения.
Энергетика
Белоруссия намерена заменить российскую нефть на поставки с Украины
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Хоккей
Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка
Наука
В Швейцарии создали золото со свойствами пластика
Ученые Цюрихского университета создали 18-каратное золото, по свойствам напоминающее пластик.
Политика
Роухани высказался о виновниках трагедии украинского Boeing
Президент Ирана Хасан Роухани высказался о виновных в крушении Boeing 737 украинской авиакомпании на территории Тегерана.
Экономика
Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Гаджеты
Apple представит модели iPhone с поддержкой 5G
Отмечается, что поставки новых моделей могут начаться в конце III или начале IV квартала 2020 года.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Авто
Volkswagen Arteon превратили в универсал
Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
Политика
Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Футбол
Месси обратился к Вальверде после его увольнения из «Барселоны»
Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси в своём «инстаграме» опубликовал прощальное сообщение бывшему главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, отправленному в отставку по решению руководства клуба.
Политика
Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал первому министру Шотландии Николе Стерджен в передаче шотландскому законодательному собранию полномочий на проведение нового референдума о независимости.