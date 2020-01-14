Энергетика

News.ruNews.ruЦены на бензин в России вновь начали расти

С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.
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Цены на бензин в России вновь начали расти

News.ru08:32

Тульский бензин дешевле столичного на 30 копеек

Московский Комсомолец08:31

Цены на бензин за 9 дней января выросли на 0,1%

Финмаркет08:00

В России подорожал бензин

Lenta.ru08:13

Средняя цена на бензин в России выросла на 7 копеек в первую неделю года

ТАСС08:10

В России потребительские цены на бензин начали расти после полугодовой паузы

АБН08:24

В Башкирии изменились цены на бензин

UfacityNews.ru06:33
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Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 08:57, Ашберн

Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год

КП - Беларусь07:16
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Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге

Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
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Политика

Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД

Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном.
РИА Новости 08:27
Политика

Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения договора о перемирии

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар положительно воспринял достигнутые в Москве договорённости по урегулированию в Ливии, заявили в Минобороны России.
Суть событий 07:40
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд.
ТАСС 04:45
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru 11 января в 09:02
Общество

Стало известно отношение россиян к длинным январским выходным

Среди противников оказалось больше всего россиян от 60 лет и старше (47%).
Газета.Ru 08:24
Происшествия

В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Российская газета 07:39
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

По данным источника, Захарченко ударил по лицу заключенного, который обвинил его в продаже телефонов.
Вести.Ru 08:42
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru 07:46
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Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Вести ФМ 00:32
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Общество

В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
Российская газета вчера в 07:19
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Космос

Неизбежное слияние: Млечный путь поглотил чужую галактику, таинственная звезда открывает секрет

Ученые характеризуют Млечный путь, как одну из своеобразных галактик, ставшей домов для «пожилых звезд».
Экология Регионов 01:50
Общество

В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Взгляд.ру 07:29
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru 08:28
Происшествия

В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

RT на русском 04:18
Политика

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru 04:41
Кино

Стали известны номинанты на «Оскар-2020»

Члены Американской киноакадемии назвали имена номинантов на премию «Оскар», которую вручат в Лос-Анджелесе в начале февраля.
Культуромания вчера в 09:22
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили.
РБК вчера в 11:38
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Lenta.ru 07:23
Наука

Ученые выделили четыре основных типа старения

Взгляд.ру 08:10
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Футбол

Валерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не гнобил»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как он относится к нападающему Артему Дзюбе.
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Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»

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Технологии

Из Google Play приложение Android Auto загрузили свыше 100 млн раз

В магазине приложений Android Auto имеет рейтинг 4,1 из 5,0 возможных. Оценили это приложение в магазине более 80 тысяч пользователей.
Tvoe-avto.com 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
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