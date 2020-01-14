Энергетика
News.ruЦены на бензин в России вновь начали расти
С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.
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Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Политика
Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном.
Политика
Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения договора о перемирии
Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар положительно воспринял достигнутые в Москве договорённости по урегулированию в Ливии, заявили в Минобороны России.
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Общество
Стало известно отношение россиян к длинным январским выходным
Среди противников оказалось больше всего россиян от 60 лет и старше (47%).
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
По данным источника, Захарченко ударил по лицу заключенного, который обвинил его в продаже телефонов.
Здоровье
Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Общество
В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Космос
Неизбежное слияние: Млечный путь поглотил чужую галактику, таинственная звезда открывает секрет
Ученые характеризуют Млечный путь, как одну из своеобразных галактик, ставшей домов для «пожилых звезд».
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Политика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Кино
Стали известны номинанты на «Оскар-2020»
Члены Американской киноакадемии назвали имена номинантов на премию «Оскар», которую вручат в Лос-Анджелесе в начале февраля.
Происшествия
Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата
Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили.
Происшествия
Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Наука
Ученые выделили четыре основных типа старения
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Футбол
Валерий Карпин: «Дзюбу в „Спартаке“ никто не гнобил»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как он относится к нападающему Артему Дзюбе.
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Технологии
Из Google Play приложение Android Auto загрузили свыше 100 млн раз
В магазине приложений Android Auto имеет рейтинг 4,1 из 5,0 возможных. Оценили это приложение в магазине более 80 тысяч пользователей.