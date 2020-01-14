Энергетика
News.ruЦены на бензин в России вновь начали расти
С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.
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В России потребительские цены на бензин возобновили рост после полугодовой паузы
Коммерсантъвчера в 09:04
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Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год
КП - Беларусьвчера в 07:16
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Политика
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Послание Федеральному собранию президент Путин начал с демографии
Сегодня, 15 января, в полдень по московскому времени Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.
Автоспорт
Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»
Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
Футбол
«В Японии человек в 52 года играет. У меня еще вся карьера впереди». Большое интервью Юрия Жиркова «Матч ТВ»
Сборы в российских и зарубежных клубах отличаются. В Англии, когда играл за "Челси", все было совсем по-другому.
Армия и оружие
Самолет «Судного дня» подробно показали изнутри
Ранее ГЛАС сообщал, что новейший противолодочный самолет будет построен на основе пассажирского лайнера.
Гаджеты
Apple зарегистрировала новый MacBook в России
База ЕЭК регистрирует любые товары с функциями шифрования, ввозимые в Россию и страны ЕАЭС (Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан).
Экономика
Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере
Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
Политика
Памфилова рассказала, когда могут быть приняты поправки в Конституцию
Предложения по изменению Конституции РФ могут быть приняты в текущем году до единого дня голосования.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Шоу-бизнес
Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина
Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Биатлон
Биатлонистка Куклина пожаловалась на негатив от болельщиков
Российская биатлонистка Лариса Куклина, ставшая лучшей в российской команде в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, заняла 36-е место.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 проиграл OnePlus 8 Pro еще до анонса
Samsung Galaxy S20 представят 11 февраля, а OnePlus 8 Pro должны анонсировать в мае-июне этого года.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Экономика
Отставка правительства ослабила рубль
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
Правительство России во главе с премьер-министром ушло в отставку
Президент Медведев в 2012 году вернул пост Путину и стал премьером.
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий
Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Политика
The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно подал в отставку, что дает возможность Владимиру Путину осуществить перестановки в своем ближайшем окружении.
Политика
«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина
В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
Политика
Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР
Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Единоборства
Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.