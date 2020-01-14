Энергетика

News.ruNews.ruЦены на бензин в России вновь начали расти

С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.
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Средний ценник бензина в Туле выше среднего по стране

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Цены на бензин стартовали ростом в новом году

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В России потребительские цены на бензин возобновили рост после полугодовой паузы

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В России подорожал бензин

Lenta.ruвчера в 08:13

Средняя цена на бензин в России выросла на 7 копеек в первую неделю года

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За новогодние праздники в России подорожал бензин

URA.Ruвчера в 12:52
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Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год

КП - Беларусьвчера в 07:16
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Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество

Послание Федеральному собранию президент Путин начал с демографии

Сегодня, 15 января, в полдень по московскому времени Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.
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Автоспорт

Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
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«В Японии человек в 52 года играет. У меня еще вся карьера впереди». Большое интервью Юрия Жиркова «Матч ТВ»

Сборы в российских и зарубежных клубах отличаются. В Англии, когда играл за "Челси", все было совсем по-другому.
Матч ТВ 12:00
Армия и оружие

Самолет «Судного дня» подробно показали изнутри

Ранее ГЛАС сообщал, что новейший противолодочный самолет будет построен на основе пассажирского лайнера.
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Apple зарегистрировала новый MacBook в России

База ЕЭК регистрирует любые товары с функциями шифрования, ввозимые в Россию и страны ЕАЭС (Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан).
МИР 24 вчера в 09:01
Экономика

Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
Известия 07:56
Политика

Памфилова рассказала, когда могут быть приняты поправки в Конституцию

Предложения по изменению Конституции РФ могут быть приняты в текущем году до единого дня голосования.
Вести.Ru 10:44
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru 07:36
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Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина

Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Росбалт вчера в 03:43
Биатлон

Биатлонистка Куклина пожаловалась на негатив от болельщиков

Российская биатлонистка Лариса Куклина, ставшая лучшей в российской команде в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, заняла 36-е место.
News.ru 10:26
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 проиграл OnePlus 8 Pro еще до анонса

Samsung Galaxy S20 представят 11 февраля, а OnePlus 8 Pro должны анонсировать в мае-июне этого года.
iXBT.com 05:09
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
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Amazon назвал актерский состав сериала «Властелин колец»

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Экономика

Отставка правительства ослабила рубль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
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Общество

Правительство России во главе с премьер-министром ушло в отставку

Президент Медведев в 2012 году вернул пост Путину и стал премьером.
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Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
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Малкин отдал «слепой» голевой пас и прослыл «трехглазым русским»

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Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru 13 января в 19:53
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Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
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Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
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The Independent (Великобритания): Дмитрий Медведев и российское правительство уходят в отставку, Путин назначает премьер-министра в Совет безопасности (The Independent)

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев неожиданно подал в отставку, что дает возможность Владимиру Путину осуществить перестановки в своем ближайшем окружении.
ИноСМИ 09:28
Политика

«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина

В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
РБК 09:49
Политика

Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР

Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Красная весна 09:03
Единоборства

Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест

1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.
Советский спорт 00:11
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