Энергетика
Lenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось
Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.Ведомости05 июля в 17:52
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Политика
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Технологии
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Pravda.Ru 05:44
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
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Газета.Ru 13:18
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
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РБК 12:17
Общество
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РИА Новости 13:41
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
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Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильных порывов ветра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 14:00
Экономика
В Петербурге запускают два новых производства почти за 1 млрд рублей
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На востоке Китая выявлен случай заражения лихорадкой денге
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Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Чешский концерн Skoda презентовал бензиновую и дизельную версии новой Skoda Octavia RS.
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Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»
Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
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