Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.
Ведомостивчера в 17:52

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Власти не планируют снижать цены на бензин

Газета.Ru03:34

Чиновники сочли «нерациональным» снижать цены на бензин: Народ придумал рациональную «ответку»

Царьград03:33

В правительстве РФ отказались снижать цены на бензин

URA.Ruвчера в 20:57

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Коммерсантъ01:35

Правительство отказалось отпускать цены на бензин

News.ruвчера в 23:55

Цены на бензин в России защитили от снижения

Lenta.ru02:29

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Ведомостивчера в 17:52
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
3,2K
Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
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Футбол

Мигель Данни заявил, что он может вернуться в «Зенит»

Экс-капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни заявил, что может вернуться в команду и начать работать в системе клуба.
Петербургский дневник 04:23
Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews 01:45
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
3,4K
Экономика

Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры

Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
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Гаджеты

Корпус Jonsbo V8 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX

Компания Jonsbo представила корпус V8, рассчитанный на платы типоразмера mini-ITX.
iXBT.com 03 июля в 10:51
Происшествия

Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус

Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
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Общество

В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
19
Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
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Общество

Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
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Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
5,9K
Армия и оружие

Из сектора Газа запустили три ракеты по Израилю

В воскресенье днем со стороны сектора Газа в сторону Израиля было запущено две ракеты, которые также были замечены ПВО.
Деловое.ТВ вчера в 14:40
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Происшествия

В Закарпатье из РПГ обстреляли новый курорт

Нападение произошло около трех часов ночи 6 июля близ Мукачева, где расположен курорт.
Вести.Ru 03:29
Здоровье

Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки

Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения, сообщает ведомство.
РИА Новости 00:17
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Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
1K
Армия и оружие

Россия приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО

Как недавно стало известно, у российской армии появилась самая продвинутая и безошибочная система ПВО в мире.
Shraibikus News 03:22
7
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости 03 июля в 19:29
4,4K
Здоровье

Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина

Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
9
Общество

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
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Общество

МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги

МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04 июля в 14:02
2K
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
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Происшествия

В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера

Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
4
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мёртвым в СИЗО

REGNUM 04:34
58
Происшествия

ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

Российская газета 03:27
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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