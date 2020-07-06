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Lenta.ruLenta.ru

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».В источнике
С чего всё началось

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

В письме Минэнерго от 30 июня главе Независимого топливного союза (НТС; объединяет АЗС, не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании, ВИНК) Павлу Баженову говорится, что предложения, направленные НТС в Минэнерго и ФАС, обсуждались совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минтрансом, что позволило сформировать консолидированную позицию.
Ведомости17:52
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Минэнерго выступило против отмены демпфера, стабилизирующего цены

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Цены на бензин в России защитили от снижения

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Власти не планируют снижать цены на бензин

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Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

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РИА Новости09:10
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