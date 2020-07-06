Энергетика
Lenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось
Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.Ведомостивчера в 17:52
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Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой
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Денежная прибавка к основной пенсии формируется, исходя из специфики формирования стажа.
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В ЮАР астроном-любитель обнаружил новый конвективный шторм на Юпитере
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Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже
Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
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С поверхности Земли впервые открыты две взаимодействующие экзопланеты
При помощи спутников некоторое время назад ученые обнаружили две интенсивно взаимодействующие экзопланеты.
Goroday.ru вчера в 02:55
Происшествия
В России нашли массовое захоронение мигрантов в лесу
В Якутске нашли массовое захоронение в лесу в районе местной птицефабрики.
Lenta.ru 07:45
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
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Вчера, 4 июля, вечером в Австрии застрелили россиянина, который просил политического убежища в Австрии.
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Зеленский выступил за развитие на Украине трансплантации органов
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за развитие трансплантации органов в рамках медицинской реформы.
Lenta.ru 08:44
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Песков опроверг информацию о каких-либо ультиматумах Украине от России
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По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными.
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Изображения «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
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В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
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Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко
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Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
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