Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.
Ведомостивчера в 17:52

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Минэнерго выступило против отмены демпфера, стабилизирующего цены

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URA.Ruвчера в 20:57

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Цены на бензин в России защитили от снижения

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Коммерсантъ01:35

Власти не поддержали предложения о поддержке независимых АЗС и либерализации рынка бензина

ТАСС05:31

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Ведомостивчера в 17:52
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