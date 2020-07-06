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Lenta.ruLenta.ru

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».В источнике
С чего всё началось

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

В письме Минэнерго от 30 июня главе Независимого топливного союза (НТС; объединяет АЗС, не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании, ВИНК) Павлу Баженову говорится, что предложения, направленные НТС в Минэнерго и ФАС, обсуждались совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минтрансом, что позволило сформировать консолидированную позицию.
Ведомости17:52
Подробнее о событии

Минэнерго выступило против отмены демпфера, стабилизирующего цены

РИА Новости08:26

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Ведомости17:52

Власти не планируют снижать цены на бензин

Газета.Ru03:34

Цены на бензин в России защитили от снижения

Lenta.ru02:29

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Коммерсантъ01:35

В правительстве РФ отказались снижать цены на бензин

URA.Ru20:57

Власти не поддержали предложения о поддержке независимых АЗС и либерализации рынка бензина

ТАСС05:31
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Российская газета06:05
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Суд направил на лечение оставившую сына на ночь в парке москвичку

Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая зимой 2019 года оставила своего шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке «Лосиный остров».
Известия09:23
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МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги

МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты4 июля в 14:02
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ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUMвчера в 15:51
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