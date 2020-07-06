Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.
Ведомостивчера в 17:52

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Власти не поддержали предложения о поддержке независимых АЗС и либерализации рынка бензина

ТАСС05:31

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Ведомостивчера в 17:52

Цены на бензин в России защитили от снижения

Lenta.ru02:29

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Коммерсантъ01:35

Правительство отказалось отпускать цены на бензин

News.ruвчера в 23:55

В правительстве РФ отказались снижать цены на бензин

URA.Ruвчера в 20:57

Власти не планируют снижать цены на бензин

Газета.Ru03:34
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Экономика

Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика

Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
РИА Новости 05:33
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 03 июля в 05:52
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Российская газета 03:17
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Армия и оружие

Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было

Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение 01:45
Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
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Армия и оружие

Россия приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО

Военное дело 05:24
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией.
РИА Новости 04:34
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Биатлон

Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Журналисты немецкого издания Der Spiegel провели собственное расследование по так называемому «делу Родченкова».
Metaratings 05:51
Религия

Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея

Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
REGNUM 04:44
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Экономика

Телеканал RT опубликовал новое расследование о деятельности ФБК*

Телеканал RT опубликовал масштабное расследование о деятельности Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального.
Радио Sputnik 04:52
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Общество

Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку

Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
Lenta.ru 05:18
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Здоровье

В Пермском крае за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировано 7 летальных исходов пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Рифей-Пермь 03:16
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
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Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
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Здоровье

Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки

Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения, сообщает ведомство.
РИА Новости 00:17
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Автоспорт

Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Футбол

Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять

ИА Красная Весна вчера в 09:02
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Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
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Здоровье

Врач выразила тревогу за здоровье сильно похудевшего продюсера Фадеева

Evo-rus.com 03:35
Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Общество

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Экономика

Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры

Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Космос

«Хаббл» запечатлел одну галактику и два астероида

Поскольку астероиды перемещались по отношению к космическому телескопу во время съемки, оба следа были последовательно запечатлены с использованием обоих светофильтров и поэтому выглядят двухцветными на снимке.
AstroNews.ru 04 июля в 07:07
Происшествия

СКР обжаловал отмену возбуждения уголовного дела против следователя

Следственный комитет России (СКР) решил обжаловать отмену постановления о возбуждении уголовного дела против следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова.
Газета.Ru 04 июля в 09:35
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Единоборства

Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Американский боец Хорхе Масвидаль заменит бразильца Гилберта Бернса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 против обладателя титула в полусреднем весе Камару Усмана, сообщает MMA Fighting.
Газета.Ru вчера в 01:41
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