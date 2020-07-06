Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.

с чего всё началось

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».

Цены на бензин в России защитили от снижения

Экономика Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги. 9

Общество NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки. 118

Общество Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам «Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве. 82

Биатлон Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными Журналисты немецкого издания Der Spiegel провели собственное расследование по так называемому «делу Родченкова».

Религия Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 17

Общество Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA). 102

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News. 87

Политика Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой» Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой". 27

Здоровье Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения, сообщает ведомство. 15

Автоспорт Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии. 2

Авто Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом. 102

Общество Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК. 606

Общество На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер» На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510. 97

Здоровье В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой. 1,6K

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 5,4K

Космос «Хаббл» запечатлел одну галактику и два астероида Поскольку астероиды перемещались по отношению к космическому телескопу во время съемки, оба следа были последовательно запечатлены с использованием обоих светофильтров и поэтому выглядят двухцветными на снимке.

Происшествия СКР обжаловал отмену возбуждения уголовного дела против следователя Следственный комитет России (СКР) решил обжаловать отмену постановления о возбуждении уголовного дела против следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова. 948