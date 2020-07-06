Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.
Ведомостивчера в 17:52

Подробнее о событии

Власти не поддержали предложения о поддержке независимых АЗС и либерализации рынка бензина

ТАСС05:31

Власти не планируют снижать цены на бензин

Газета.Ru03:34

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Ведомостивчера в 17:52

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Коммерсантъ01:35

Правительство отказалось отпускать цены на бензин

News.ruвчера в 23:55

В правительстве РФ отказались снижать цены на бензин

URA.Ruвчера в 20:57

Цены на бензин в России защитили от снижения

Lenta.ru02:29
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Авто

Mazda рассекретила 231-сильную полноприводную Mazda 3

Внешность новинки практически не отличается от других модификаций модели, однако такая Mazda 3 уже в базе получает 18-дюймовые колесные диски.
32CARS.ru 04:03
Автоспорт

Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Хоккей

НХЛ и профсоюз игроков согласовали протоколы для возобновления сезона

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что лига и профсоюз игроков (NHLPA) согласовали окончательные варианты протоколов для возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 02:13
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
Политика

Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ

Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily 03 июля в 18:04
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Футбол

Момент удара молнии в российского вратаря попал на видео

Газета.Ru 05:15
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Происшествия

Число погибших во время шторма в Красноярском крае увеличилось до двух

Один из пострадавших в воскресенье из-за падения деревьев в палаточном лагере на берегу озера Маслеево в Красноярском крае скончался в больнице, в результате количество погибших при шторме выросло до двух.
ТАСС 04:43
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Наука

Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии

Специалисты изучили кольчатых червяг Siphonops annulatus, обитающих в Южной Америке, и выяснили, что порядка 250 млн лет назад они могли обзавестись нынешним внешним видом.
Evo-rus.com 03:15
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Общество

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова.
Говорит Москва вчера в 10:16
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Футбол

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

Газета.Ru 03:05
Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Экономика

Минтранс РФ предлагает строить дороги на личные средства россиян

В Минтрансе РФ хотят предложить россиянам принять участие в финансировании строительства транспортных объектов.
URA.Ru 04 июля в 07:39
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Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на заявление Киева о войне с Россией

Заявление главкома ВМС Украины о готовности к полномасштабной войне с Россией является провокационным, никакой речи о начале боевых действий между двумя странами быть не может, заявил член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Rambler News Service 05:31
Биатлон

Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Кино

35 фильмов вошли в программу XIX Канского видеофестиваля

В конкурсную программу XIX Международного Канского видеофестиваля вошли 35 фильмов из 18 стран.
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
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Путешествия

Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:47
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
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Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Российская газета 02:05
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что делала липосакцию

Певица Анна Седокова рассказала, что всегда переживала из-за своего лишнего веса и чувствовала неуверенность в себе.
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Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news вчера в 17:16
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Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
Live24 вчера в 08:20
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