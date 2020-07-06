Энергетика
Lenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить555
с чего всё началось
Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.Ведомостивчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Авто
Mazda рассекретила 231-сильную полноприводную Mazda 3
Внешность новинки практически не отличается от других модификаций модели, однако такая Mazda 3 уже в базе получает 18-дюймовые колесные диски.
32CARS.ru 04:03
Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
Хоккей
НХЛ и профсоюз игроков согласовали протоколы для возобновления сезона
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что лига и профсоюз игроков (NHLPA) согласовали окончательные варианты протоколов для возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 02:13
Общество
Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
Политика
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily 03 июля в 18:04
Футбол
Момент удара молнии в российского вратаря попал на видео
Газета.Ru 05:15
Происшествия
Число погибших во время шторма в Красноярском крае увеличилось до двух
Один из пострадавших в воскресенье из-за падения деревьев в палаточном лагере на берегу озера Маслеево в Красноярском крае скончался в больнице, в результате количество погибших при шторме выросло до двух.
ТАСС 04:43
Наука
Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии
Специалисты изучили кольчатых червяг Siphonops annulatus, обитающих в Южной Америке, и выяснили, что порядка 250 млн лет назад они могли обзавестись нынешним внешним видом.
Evo-rus.com 03:15
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова.
Говорит Москва вчера в 10:16
Футбол
«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России
Газета.Ru 03:05
Общество
Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Экономика
Минтранс РФ предлагает строить дороги на личные средства россиян
В Минтрансе РФ хотят предложить россиянам принять участие в финансировании строительства транспортных объектов.
URA.Ru 04 июля в 07:39
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о войне с Россией
Заявление главкома ВМС Украины о готовности к полномасштабной войне с Россией является провокационным, никакой речи о начале боевых действий между двумя странами быть не может, заявил член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Rambler News Service 05:31
Биатлон
Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Кино
35 фильмов вошли в программу XIX Канского видеофестиваля
В конкурсную программу XIX Международного Канского видеофестиваля вошли 35 фильмов из 18 стран.
Культуромания 02:50
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Путешествия
Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян
Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:47
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Российская газета 02:05
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что делала липосакцию
Певица Анна Седокова рассказала, что всегда переживала из-за своего лишнего веса и чувствовала неуверенность в себе.
Pravda.Ru 02:48
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным
По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
Live24 вчера в 08:20