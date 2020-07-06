Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.
Ведомостивчера в 17:52

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Власти не планируют снижать цены на бензин

Газета.Ru03:34

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Ведомостивчера в 17:52

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

БИЗНЕС Online01:47

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Коммерсантъ01:35

Правительство отказалось отпускать цены на бензин

News.ruвчера в 23:55

В правительстве РФ отказались снижать цены на бензин

URA.Ruвчера в 20:57

Цены на бензин в России защитили от снижения

Lenta.ru02:29
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В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

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На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
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Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках

По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
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Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
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Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

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В Петербурге со стрельбой задержали банду карманных воров

Источник ТАСС пояснил, что выстрелы были предупредительные, а в ходе операции удалось задержать шесть человек, которых подозревают в серии карманных краж.
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СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

Ребенок пропал 10 мая 2019 года. После этого правоохранительные органы завели уголовное дело.
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM вчера в 04:12
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Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
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Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

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Авторы «Джека Ричера» хотели сделать продолжение более жёстким и мрачным

Сценарист и режиссёр Кристофер МакКуорри рассказал, что вместе с Томом Крузом хотел развивать франшизу «Джека Ричера» в более мрачном направлении.
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Общество

В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за сутки

Новые случаи коронавируса были выявлены в 85 регионах России, при этом 28,8% носителей, зарегистрированных за последние сутки, не имели клинических проявлений заболевания.
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Общество

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Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья в настоящее время в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма - в Евпатории и Ялте.
ТАСС вчера в 23:11
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Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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За сутки в Татарстане выявили 38 случаев коронавируса, 37 выздоровели

За последние сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Все они произошли из-за контакта с заболевшими.
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Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу

Андрей Александрович медицине посвятил 45 лет своей жизни, значительную часть из которых проработал в ГАУЗ "ГКБ № 4". По мнению врача, сейчас в этой больнице дела идут все хуже и хуже.
Orenday.ru 00:43
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Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус

Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Футбол

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Происшествия

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Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
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Происшествия

ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

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Око за Дуку: Собравшиеся в Анталье воры вырыли яму Шакро

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», последствия состоявшейся 1 июля в Анталье сходки членов сухумского клана Мераба Джангвеладзе могут больно ударить по репутации «лидера российского уголовного мира», 67-летнего вора «в законе» Захария Калашова, более известного в криминальных кругах как Шакро Молодой.
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Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля

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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
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Инсайдер: Disney хочет объявить сиквелы «Звездных войн» неканоничными

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