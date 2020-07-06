Энергетика
Lenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось
Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.Ведомостивчера в 17:52
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Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Новые автомобили 02:34
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Общество
Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках
По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
Ридус 02:32
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru 02:42
Игры
MudRunner выйдет на Android и iOS уже 15 июля
Издательство Focus Home Interactive и разработчики из студии Saber Interactive объявили, что MudRunner выйдет на Android и iOS уже 15 июля.
Игромания.ру 03:41
Происшествия
В Петербурге со стрельбой задержали банду карманных воров
Источник ТАСС пояснил, что выстрелы были предупредительные, а в ходе операции удалось задержать шесть человек, которых подозревают в серии карманных краж.
Вести.Ru 03:42
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
Ребенок пропал 10 мая 2019 года. После этого правоохранительные органы завели уголовное дело.
РБК вчера в 18:09
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM вчера в 04:12
Биатлон
Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Кино
Авторы «Джека Ричера» хотели сделать продолжение более жёстким и мрачным
Сценарист и режиссёр Кристофер МакКуорри рассказал, что вместе с Томом Крузом хотел развивать франшизу «Джека Ричера» в более мрачном направлении.
Игромания.ру 03 июля в 10:16
Общество
В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за сутки
Новые случаи коронавируса были выявлены в 85 регионах России, при этом 28,8% носителей, зарегистрированных за последние сутки, не имели клинических проявлений заболевания.
ФАН 03:33
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья в настоящее время в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма - в Евпатории и Ялте.
ТАСС вчера в 23:11
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 03:39
Общество
За сутки в Татарстане выявили 38 случаев коронавируса, 37 выздоровели
За последние сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Все они произошли из-за контакта с заболевшими.
Вести Татарстан 04 июля в 03:44
Здоровье
Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу
Андрей Александрович медицине посвятил 45 лет своей жизни, значительную часть из которых проработал в ГАУЗ "ГКБ № 4". По мнению врача, сейчас в этой больнице дела идут все хуже и хуже.
Orenday.ru 00:43
Происшествия
Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус
Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Футбол
Фанаты «Зенита» встретили футболистов в аэропорту
Газета.Ru 02:22
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
Происшествия
В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера
Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
Происшествия
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков
Российская газета 03:27
Политика
Око за Дуку: Собравшиеся в Анталье воры вырыли яму Шакро
Как стало известно ИА «Прайм Крайм», последствия состоявшейся 1 июля в Анталье сходки членов сухумского клана Мераба Джангвеладзе могут больно ударить по репутации «лидера российского уголовного мира», 67-летнего вора «в законе» Захария Калашова, более известного в криминальных кругах как Шакро Молодой.
Прайм Крайм 03 июля в 16:53
Футбол
Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля
Мосгорсуд отложил на 31 июля пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство.
ТАСС 03:36
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Кино
Инсайдер: Disney хочет объявить сиквелы «Звездных войн» неканоничными
Кеннеди отвечала за трилогию сиквелов и фильмы-антологии по вселенной.
Popcornnews.ru 04:00
Транспорт
«Автодор» планирует увеличить скоростной лимит на платных трассах
МТВ онлайн 04 июля в 07:35
Армия и оружие
Sina: российский Ил-276 заставит Индию раскаиваться
Индия упустила уникальную возможность открыть на своей территории производство современных военно-транспортных самолетов.
ПолитРоссия 04 июля в 14:01