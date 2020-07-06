Энергетика
Lenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось
Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.Ведомостивчера в 17:52
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Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Происшествия
Замглавы Минобрнауки не признала вину в хищении 40 млн рублей
Заместитель главы Минобрнауки Марина Лукашевич не признала вину в хищении 40 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 04 июля в 09:28
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
Общество
NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте
Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Политика
Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны
Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" предварительно обосновывается на 15 парламентских позициях.
ТАСС вчера в 17:11
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Здоровье
Диетолог усомнилась в диете Максима Фадеева
Диетолог Инна Кононенко усомнилась в том, что продюсеру помогла всего лишь горячая вода.
Аргументы недели 02:22
Здоровье
От коронавируса в Воронежской области умерла лучший терапевт России
В 2014 году врач была признана лучшим терапевтом России.
Вести ПК в Воронеже 00:37
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
Фигурное катание
В Японии Тутберидзе включили в число «токсичных» тренеров
Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе включили в список "токсичных" тренеров мира, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 21:26
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Космос
Роскосмос: Станцию «Луна-25» запустят в 2021 году
Роскосмос планирует запустить автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» к Луне 1 октября 2021 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Хакасия-Информ 00:24
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
Авто
Mercedes-Benz разрешил окрашивать свои авто в цвета конкурентов
Издание Carbuzz сообщает, что в цветовой палитре присутствуют любые оттенки 50-60-х годов прошлого века, но более интересно то, что теперь автомобили немецкой марки можно окрашивать в цвета конкурентов или любых других автопроизводителей.
Тарантас Ньюс 04 июля в 05:36
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Космос
В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС
Lenta.ru вчера в 21:48
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рекомендовал включить в свой рацион питания свежий горох, так как этот простой продукт обладает огромным количеством свойств, улучшающих здоровье, в том числе защитой от рака.
Live24 03 июля в 12:31
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление молодой жены
Юморист Евгений Петросян решил подать в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за его грубое высказывание в адрес молодой жены юмориста Татьяны Брухуновой.
Вечерняя Москва 01:37
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Японии возросло до 25
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 25.
RT на русском 01:01
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
Армия и оружие
На российской базе Хмеймим тайно дислоцируются новейшие Су-57
В Сети появилась информация о том, что новейшие истребители пятого поколения Су-57 разместились на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Территория новостей 04 июля в 02:33
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы.
Московский Комсомолец 03 июля в 09:00
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости вчера в 10:26