Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.
Ведомостивчера в 17:52

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Цены на бензин в России защитили от снижения

Lenta.ru02:29

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Ведомостивчера в 17:52

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

БИЗНЕС Online01:47

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Коммерсантъ01:35

Правительство отказалось отпускать цены на бензин

News.ruвчера в 23:55

В правительстве РФ отказались снижать цены на бензин

URA.Ruвчера в 20:57

Цены на бензин не хотят отпускать

Финмаркет02:16
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Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки не признала вину в хищении 40 млн рублей

Заместитель главы Минобрнауки Марина Лукашевич не признала вину в хищении 40 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 04 июля в 09:28
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
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Общество

С четверга в Москве резко похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
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Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
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Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Политика

Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны

Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" предварительно обосновывается на 15 парламентских позициях.
ТАСС вчера в 17:11
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Здоровье

Диетолог усомнилась в диете Максима Фадеева

Диетолог Инна Кононенко усомнилась в том, что продюсеру помогла всего лишь горячая вода.
Аргументы недели 02:22
Здоровье

От коронавируса в Воронежской области умерла лучший терапевт России

В 2014 году врач была признана лучшим терапевтом России.
Вести ПК в Воронеже 00:37
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Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
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Фигурное катание

В Японии Тутберидзе включили в число «токсичных» тренеров

Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе включили в список "токсичных" тренеров мира, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 21:26
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Происшествия

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Интерфакс 00:23
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
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Космос

Роскосмос: Станцию «Луна-25» запустят в 2021 году

Роскосмос планирует запустить автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» к Луне 1 октября 2021 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Хакасия-Информ 00:24
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Авто

Mercedes-Benz разрешил окрашивать свои авто в цвета конкурентов

Издание Carbuzz сообщает, что в цветовой палитре присутствуют любые оттенки 50-60-х годов прошлого века, но более интересно то, что теперь автомобили немецкой марки можно окрашивать в цвета конкурентов или любых других автопроизводителей.
Тарантас Ньюс 04 июля в 05:36
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Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Космос

В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС

Lenta.ru вчера в 21:48
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Здоровье

Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог

Известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рекомендовал включить в свой рацион питания свежий горох, так как этот простой продукт обладает огромным количеством свойств, улучшающих здоровье, в том числе защитой от рака.
Live24 03 июля в 12:31
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление молодой жены

Юморист Евгений Петросян решил подать в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за его грубое высказывание в адрес молодой жены юмориста Татьяны Брухуновой.
Вечерняя Москва 01:37
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Армия и оружие

В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
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Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Японии возросло до 25

Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 25.
RT на русском 01:01
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Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
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Армия и оружие

На российской базе Хмеймим тайно дислоцируются новейшие Су-57

В Сети появилась информация о том, что новейшие истребители пятого поколения Су-57 разместились на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Территория новостей 04 июля в 02:33
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
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Шоу-бизнес

Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы.
Московский Комсомолец 03 июля в 09:00
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости вчера в 10:26
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