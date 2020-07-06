Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.

с чего всё началось

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».

Цены на бензин в России защитили от снижения

Общество С четверга в Москве резко похолодает Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой". 21

Происшествия Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 156

Общество NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки. 33

Политика Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. 5,7K

Здоровье Диетолог усомнилась в диете Максима Фадеева Диетолог Инна Кононенко усомнилась в том, что продюсеру помогла всего лишь горячая вода.

Армия и оружие США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180 Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180. 2,4K

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 3K

Космос Роскосмос: Станцию «Луна-25» запустят в 2021 году Роскосмос планирует запустить автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» к Луне 1 октября 2021 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 29

Общество Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК. 592

Авто Mercedes-Benz разрешил окрашивать свои авто в цвета конкурентов Издание Carbuzz сообщает, что в цветовой палитре присутствуют любые оттенки 50-60-х годов прошлого века, но более интересно то, что теперь автомобили немецкой марки можно окрашивать в цвета конкурентов или любых других автопроизводителей. 1

Здоровье Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог Известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рекомендовал включить в свой рацион питания свежий горох, так как этот простой продукт обладает огромным количеством свойств, улучшающих здоровье, в том числе защитой от рака. 24

Шоу-бизнес Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление молодой жены Юморист Евгений Петросян решил подать в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за его грубое высказывание в адрес молодой жены юмориста Татьяны Брухуновой. 3

Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. 989

Шоу-бизнес Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы. 336