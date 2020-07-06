Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.
Ведомостивчера в 17:52

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Цены на бензин в России защитили от снижения

ПРАЙМ02:44

Цены на бензин в России защитили от снижения

Lenta.ru02:29

В правительстве РФ отказались снижать цены на бензин

URA.Ruвчера в 20:57

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Коммерсантъ01:35

Правительство отказалось отпускать цены на бензин

News.ruвчера в 23:55

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

БИЗНЕС Online01:47

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Ведомостивчера в 17:52
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
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Здоровье

На Украине зафиксировали минимальный за три недели суточный прирост заразившихся COVID-19

Украинские медики за сутки зафиксировали 543 новых случая коронавируса, что стало самым низким показателем за последние три недели.
ТАСС 02:42
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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Здоровье

Лучший терапевт 2014 года скончалась от коронавируса под Воронежем

Врач Павловской районной больницы в Воронежской области Елена Минакова, которая в 2014 году стала лучшим терапевтом России, умерла от коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 02:43
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Создан ТОП-10 лучших хорроров, которые были созданы за десятилетие.
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Происшествия

Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 01:32
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Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Культура

Умер композитор Эннио Морриконе

Вести.Ru 03:09
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Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
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Футбол

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

Газета.Ru 03:05
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Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Политика

Путин поручил наладить документооборот через «Госуслуги»

РИА Новости Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность обмена электронными документами между работниками и работодателями через портал "Госуслуги".
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Константин Ивлев женится через две недели после развода

Константин Ивлев женится через две недели после развода Константин Ивлев намерен жениться на молодой возлюбленной Валерии Куденковой.
Экспресс газета 02:34
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Здоровье

В Мурманске организованы еще 152 места для лечения CoViD-19

За неделю в Заполярье развернули дополнительные места для лечения коронавируса.
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Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
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Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
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Шоу-бизнес

Прилучный показал снимки крымского отдыха с детьми

Совсем недавно стало известно, что актер Павел Прилучный отправился отдыхать на море вместе со своими детьми – Тимофеем и Мией.
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Кино

Фильм Гарика Сукачёва об Алтае покажут на Первом канале

Катунь 24 вчера в 23:52
Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
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Новый российский ионный двигатель может создать проблемы для США

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Общество

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
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Происшествия

В Волгоградской области в ДТП погибли женщина и ребенок

Женщина и 12-летняя девочка погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин на трассе Волгоград-Сальск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости вчера в 09:35
Технологии

Google работает над снижением энергопотребления браузера Chrome

Google тестирует новую возможность для своего браузера Chrome, которая должна увеличить время автономной работы ноутбуков, смартфонов и планшетов, использующих этот веб-обозреватель.
Игромания.ру вчера в 17:20
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Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России.
Live24 01:32
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
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