Энергетика
Lenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось
Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.Ведомостивчера в 17:52
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Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
Авто
На продажу в Уфе выставили 50 автомобилей должников
Аукцион по продаже автомобилей должников состоятся 3 августа нынешнего года в Уфе. Принять участие в торгах могут все желающие.
Тарантас Ньюс 00:53
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте
Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Политика
Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»
Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна вчера в 09:02
Культура
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе
Lenta.ru 02:48
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
ТАСС вчера в 23:11
Транспорт
«Автодор» предложил увеличить допустимую скорость на платных трассах
На объезде Лосево и Павловска первоначально будет введено ограничение в 110 км/ч, позднее его расширят до 130 км/ч, а затем – 150 км/ч, как на ряде других отрезков платной трассы М-4 "Дон".
Деловое.ТВ 04 июля в 08:08
Гаджеты
Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов
Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки.
The GEEK вчера в 16:26
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Кино
Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»
Уроженец Хакасии, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской Академии кинематографических искусств и наук.
ИА Хакасия 00:29
Происшествия
ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
Известия 02:41
Общество
Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым
Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
Шоу-бизнес
Катя Семенова съехалась с 34-летним сыном
Собеседник вчера в 05:02
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
Футбол
Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
Матч ТВ вчера в 01:52
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
Lenta.ru 02:57
Шоу-бизнес
Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»
По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело 04 июля в 08:51
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Армия и оружие
Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек
Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 02:21
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
Общество
Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой
Эхо Москвы вчера в 21:05