Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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с чего всё началось

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом. Но также не дает им снижаться, даже если во всем мире стоимость топлива идет вниз.
Ведомостивчера в 17:52

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Цены на бензин в России защитили от снижения

ПРАЙМ02:44

Цены на бензин в России защитили от снижения

Lenta.ru02:29

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Ведомостивчера в 17:52

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

Коммерсантъ01:35

Правительство отказалось отпускать цены на бензин

News.ruвчера в 23:55

В правительстве РФ отказались снижать цены на бензин

URA.Ruвчера в 20:57

Власти отвергли идею отпустить цены на бензин

БИЗНЕС Online01:47
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Шоу-бизнес

Прилучный впервые отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович

iReactor 02:25
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
10
Происшествия

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Интерфакс 00:23
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Авто

На продажу в Уфе выставили 50 автомобилей должников

Аукцион по продаже автомобилей должников состоятся 3 августа нынешнего года в Уфе. Принять участие в торгах могут все желающие.
Тарантас Ньюс 00:53
7
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
17
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
2,4K
Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
59
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
138
Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
26
Футбол

Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять

ИА Красная Весна вчера в 09:02
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Культура

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Lenta.ru 02:48
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Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
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Транспорт

«Автодор» предложил увеличить допустимую скорость на платных трассах

На объезде Лосево и Павловска первоначально будет введено ограничение в 110 км/ч, позднее его расширят до 130 км/ч, а затем – 150 км/ч, как на ряде других отрезков платной трассы М-4 "Дон".
Деловое.ТВ 04 июля в 08:08
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Гаджеты

Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов

Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки.
The GEEK вчера в 16:26
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
3,6K
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Кино

Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»

Уроженец Хакасии, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков получил приглашение войти в состав Американской Академии кинематографических искусств и наук.
ИА Хакасия 00:29
16
Происшествия

ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 55 кг синтетических наркотиков.
Известия 02:41
2
Общество

Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
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Шоу-бизнес

Катя Семенова съехалась с 34-летним сыном

Собеседник вчера в 05:02
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Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
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Футбол

Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
Матч ТВ вчера в 01:52
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал свою фотографию после объявления о разводе с Кристиной Асмус.
Lenta.ru 02:57
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Шоу-бизнес

Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»

По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело 04 июля в 08:51
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Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
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Армия и оружие

Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек

Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 02:21
Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
2,5K
Общество

Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Эхо Москвы вчера в 21:05
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