Сеул, 11 января 2021, 15:22 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении семи недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

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С чего всё началось Бензин пошел нарасхват Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Коммерсантъ 16:28