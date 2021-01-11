Цены на бензин в Южной Корее растут седьмую неделю подряд
Сеул, 11 января 2021, 15:22 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении семи недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.В источнике
С чего всё началось
Бензин пошел нарасхват
Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов.
Коммерсантъ16:28
Официальный комментарий
Подробнее о событии