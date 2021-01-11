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REGNUM
REGNUM

Цены на бензин в Южной Корее растут седьмую неделю подряд

Сеул, 11 января 2021, 15:22 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении семи недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Бензин пошел нарасхват

Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов.
Коммерсантъ16:28
Официальный комментарий
Заместитель председателя правительства России Александр Новак
Изменение розничных цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в течение 2021 года не превысит темпов инфляции
ТАСС04:24
Подробнее о событии
ТАСС

Оптовая цена бензина на первых в 2021 году торгах возросла почти на 4%

ТАСС06:22
РИА Новости

Эксперты спрогнозировали резкий рост цен на бензин в России

РИА Новости01:24
Коммерсантъ

Бензин пошел нарасхват

Коммерсантъ16:28
Рамблер

В январе 2021 года цены на бензин в России могут резко вырасти

Рамблер01:40
Российская газета

Правительство держит на контроле ситуацию с ценами на топливо

Российская газета00:12
Lenta.ru

Ценам на бензин в России предсказали изменение

Lenta.ru21:57
РБК

Эксперты предупредили о росте цен на топливо в России

РБК00:40

Гомес после заявления Гасперини опубликовал моменты из матчей, где опускался вглубь поля

Напомним, у Гомеса произошёл конфликт с Гасперини в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Сообщалось, что в раздевалке случилась драка.
Гомес после заявления Гасперини опубликовал моменты из матчей, где опускался вглубь поля
Чемпионат04:58

В Ростове скончался болевший коронавирусом хирург РОКБ Валерий Крат

Врачу исполнилось 58 лет Работавший в консультативной поликлинике Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) хирург Валерий Крат скончался в реанимации ковидного госпиталя своего медицинского учреждения 10 января.
В Ростове скончался болевший коронавирусом хирург РОКБ Валерий Крат
RO.TODAYвчера в 11:19

В Москве с 13 января откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

4 января в столице была расширена запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп граждан: работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.
RT на русском07:19