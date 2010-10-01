Сеул, 6 июля 2020, 09:30 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении шести недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Цены на бензин в Южной Корее растут шестую неделю подряд

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