Экономика
REGNUMЦены на бензин в Южной Корее растут шестую неделю подряд
Сеул, 6 июля 2020, 09:30 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении шести недель подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.
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Армия и оружие
В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км
Online47.ru 04 июля в 21:58
Происшествия
МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
Lenta.ru 12:37
Наука
Как собирают суперкары Lamborghini Huracan Evo: видео
Производитель суперкаров Lamborghini опубликовал 48-минутный документальный фильм, в котором продемонстрировал как выглядит изнутри итальянский автозавод и показал процесс сборки модели Huracan Evo.
Motor 10:12
Общество
В Приангарье уровень бедности оказался выше, чем в среднем по РФ
В качестве критериев авторы рейтинга взяли также такой параметр, как отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (в Приангарье это 1,40) и доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году (по области — 2,5%).
REGNUM 03:30
Общество
Прокуратура запросила шесть лет для журналистки Прокопьевой
Москва 24 03 июля в 22:40
Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Происшествия
Над Липецком пронесся грозовой фронт
По словам дежурного синоптика Липецкого гидрометеоцентра Ольги Таболиной, вчером, 5 июля, в Липецке выпало 11 мм осадков, что составляет 15% от месячной нормы июля.
Gorod48 07:18
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
Общество
Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Политика
Посольство России не исключает ответа на британские санкции
Посольство России в Лондоне назвало недружественным шагом, вызывающим возмущение, объявление персональных санкций против 25 россиян, которых Великобритания считает причастными к нарушению прав человека.
Коммерсантъ 12:43
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Кино
Появился новый трейлер анимационных «Трансформеров» от Netflix
Netflix продемонстрировал новый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
Игромания.ру 13:33
Игры
Коронавирус не окажет большого эффекта на скорость разработки второго эпизода ремейка Final Fantasy VII
3DNews 11:24
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Транспорт
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Здоровье
Лисовец объяснил, почему в Петербурге растет смертность от КОВИД
Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью для «Петербургского дневника» объяснил, почему в Петербурге снова начала расти смертность от КОВИД.
Невские Новости 13:31
Культура
Вышла первая серия второго сезона «Внутри Лапенко»
На ютьюб-канале актера Антона Лапенко появилась первая серия второго сезона шоу «Внутри Лапенко». Продолжительность эпизода — 31 минута.
Афиша Daily 13:37
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Происшествия
В Удмуртии возбудили дело против адвоката, избившего гособвинителя
Следственное управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего экс-адвоката, подозреваемого в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).
Право.ру 10:05
Происшествия
Москвичка закрылась в квартире и угрожает убить детей
На западе Москвы женщина забаррикадировалась в квартире и угрожает убить себя и детей.
ТВ Центр 13:50