Крометого, уровень инфляции с начала года в Новосибирске — 2,91%. С января 2020-го бензин марки АИ-92 подорожал на 0,33 рубля, а АИ-95 на 0,43 рубля. Ранее Тайга.инфо писала, что литр бензина марки АИ-95 на новосибирских заправках «Газпром нефти» подорожал до 44,85 рубля после 1 июля.

Цены на бензин выросли в Новосибирске

Общество Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова. 40

Здоровье В Волгоградской области 15 новорожденных заразились коронавирусом С начала пандемии 15 младенцев из Волгоградской области заразились коронавиурсной инфекцией.

Политика Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 6 августа, попросил не пугать власти страны последствиями дела о задержанных гражданах России и не политизировать его. 9

Шоу-бизнес Орбакайте удивилась слухам о невозможности выступать в «Современнике» Кристина Орбакайте, певица и актриса, опровергла слухи о том, что она не сможет больше выступать на сцене московского театра "Современник" из-за невозможности покинуть Соединенные Штаты. 66

Технологии Хакеры взломали сервера Canon и потребовали выкуп в криптовалюте Корпорация Canon подверглась атаке хакеров, входящих в группировку Maze. 30 июля сервера компании были заражены вирусом, шифрующим файлы.

Происшествия Неизвестные заблокировали доступ в здание ОНК в Москве Неизвестные заблокировали доступ в здание, где находится офис для хранения обращений московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова. 177

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2 Samsung 5 августа в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. 200

Политика Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске. 175

Политика В правительстве создали комиссию по русскому языку Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Общество «Норникель» предложил уточнить ущерб после разлива топлива Компания «Норильский никель» поддержала решение Минприроды о создании рабочей группы, которая должна подготовить «дорожную карту» реализации мероприятий по ликвидации последствий разлива топлива с ТЭЦ-3 под Норильском. 1

Экономика В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е Ситуация с доходами россиян от депозитов в банках с учётом инфляции может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник роста сбережений. 865

Здоровье В Алтайском крае медучреждения возобновляют плановую работу Со следующей недели в Алтайском крае будут поэтапно возобновлять плановую медицинскую помощь, сообщили в краевом минздраве. 12