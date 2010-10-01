Общество

Тайга.инфоТайга.инфоЦены на бензин выросли в Новосибирске

Крометого, уровень инфляции с начала года в Новосибирске — 2,91%. С января 2020-го бензин марки АИ-92 подорожал на 0,33 рубля, а АИ-95 на 0,43 рубля. Ранее Тайга.инфо писала, что литр бензина марки АИ-95 на новосибирских заправках «Газпром нефти» подорожал до 44,85 рубля после 1 июля.
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