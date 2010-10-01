Общество
Тайга.инфоЦены на бензин выросли в Новосибирске
Крометого, уровень инфляции с начала года в Новосибирске — 2,91%. С января 2020-го бензин марки АИ-92 подорожал на 0,33 рубля, а АИ-95 на 0,43 рубля. Ранее Тайга.инфо писала, что литр бензина марки АИ-95 на новосибирских заправках «Газпром нефти» подорожал до 44,85 рубля после 1 июля.
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Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Здоровье
В Волгоградской области 15 новорожденных заразились коронавирусом
С начала пандемии 15 младенцев из Волгоградской области заразились коронавиурсной инфекцией.
КП - Волгоград 05:47
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Политика
Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 6 августа, попросил не пугать власти страны последствиями дела о задержанных гражданах России и не политизировать его.
Известия 05:55
Шоу-бизнес
Орбакайте удивилась слухам о невозможности выступать в «Современнике»
Кристина Орбакайте, певица и актриса, опровергла слухи о том, что она не сможет больше выступать на сцене московского театра "Современник" из-за невозможности покинуть Соединенные Штаты.
Народные новости 06:04
Транспорт
Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год
Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году.
REGNUM 02:54
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
Технологии
Хакеры взломали сервера Canon и потребовали выкуп в криптовалюте
Корпорация Canon подверглась атаке хакеров, входящих в группировку Maze. 30 июля сервера компании были заражены вирусом, шифрующим файлы.
РБК 04:43
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет комплексами «Искандер-М»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетных пусков комплексами "Искандер-М" во время сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Происшествия
Неизвестные заблокировали доступ в здание ОНК в Москве
Неизвестные заблокировали доступ в здание, где находится офис для хранения обращений московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова.
Газета.Ru вчера в 17:49
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com вчера в 12:07
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Samsung 5 августа в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3.
Piter.tv 02:58
Политика
Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания
Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске.
Lenta.ru 06:14
Политика
В правительстве создали комиссию по русскому языку
Правительственная комиссия по русскому языку создана в России, она займется разработкой концепции государственной языковой политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:56
Экономика
В Роскачестве выяснили, из каких стран чаще всего привозят вина
На Италию приходится 27% от общего объема поставок в 2019 году тихих вин, то есть вин, не являющихся игристыми.
REGNUM 06:09
Космос
Прототип ракеты Starship от SpaceX прошёл первое лётное испытание
Если все испытания пройдут по плану, то первый полёт полностью готовой версии Starship состоится в 2021 году.
Машины и Механизмы вчера в 06:54
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ
На Украине в августе выросла цена на природный газ на 27 копеек. Об этом рассказали в пресс-службе "Нафтогаза".
Piter.tv вчера в 06:40
Происшествия
ЧП. Дети напали на старушку в Ростове-на-Дону
Вести.Ru 06:06
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Общество
«Норникель» предложил уточнить ущерб после разлива топлива
Компания «Норильский никель» поддержала решение Минприроды о создании рабочей группы, которая должна подготовить «дорожную карту» реализации мероприятий по ликвидации последствий разлива топлива с ТЭЦ-3 под Норильском.
РБК вчера в 05:02
Шоу-бизнес
Глюкоза поделилась редким фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной
Российская певица Наталья Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, почтила память погибшей в ДТП Ирины Бережной - депутата Верховной Рады и общественного деятеля.
Что происходит 05:15
Экономика
В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Ситуация с доходами россиян от депозитов в банках с учётом инфляции может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник роста сбережений.
RT на русском вчера в 05:45
Здоровье
В Алтайском крае медучреждения возобновляют плановую работу
Со следующей недели в Алтайском крае будут поэтапно возобновлять плановую медицинскую помощь, сообщили в краевом минздраве.
Коммерсантъ Новосибирск 04:27
Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Речь идет о сумме в 10 млн долларов. Такой информацией поделился госсекретарь Майк Помпео.
Evo-rus.com 01:48
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru вчера в 15:40