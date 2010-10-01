Экономика
URA.RuЦены на электричество в России оказались выше, чем в США
«В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 киловатт-час», — сообщает газета «Коммерсант».
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