Экономика

URA.RuURA.RuЦены на электричество в России оказались выше, чем в США

«В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 киловатт-час», — сообщает газета «Коммерсант».
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Недавно специалисты из Тель-Авивского университета впервые записали звуки, которое издаёт растение, переживающее стресс.
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Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
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В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения

Сотрудники полиции госпитализированы в Крыму в результате ночного происшествия в Ленинском районе полуострова.
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Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

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