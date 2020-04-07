Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе. В 2019 году цена голубого топлива выросла на 1,4%, а в 2018 - на 3,4%.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа
, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
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Телеканал 360°07 апреля в 08:29

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

ТАСС07 апреля в 08:24
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