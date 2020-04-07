Коронавирус
Газета.RuЦены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе. В 2019 году цена голубого топлива выросла на 1,4%, а в 2018 - на 3,4%.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.Коммерсантъвчера в 09:18
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В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса
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В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
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Посольство раскритиковало принятую в Литве антироссийскую резолюцию
Посольство России в Литве прокомментировало резолюцию "Об историческом ревизионизме Российской Федерации", который накануне единогласно принял сейм республики.
Здоровье
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Общество
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
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Политика
Российские врачи получат страховые гарантии, как у военных
Повышенные страховые гарантии для врачей будут установлены за счёт федерального бюджета подобно тому, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России, отметил глава государства.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
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Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Общество
Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
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В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами
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Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы
Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы. Сбербанк уделяет особое внимание качеству обслуживания клиентов.
Спорт
Йоханнес Клебо заявил о желании вернуться в спринтерскую группу
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо объявил, что готовиться к сезону-2020/2021 хотел бы в спринтерской группе, а не в дистанционной.
Политика
Сенатор заявила о невозможности умереть с голоду в России
Ранее 8 апреля президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки безработных.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Авто
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Хоккей
Антипин покинет «Магнитку», не согласившись на понижение зарплаты
Функционер отметил, что воспитанники клуба Николай Кулёмин, Егор Яковлев и Григорий Дронов скорее всего пойдут на понижение зарплаты, так как с пониманием отнеслись к ситуации.
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В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
Здоровье
Врач назвал необходимые лекарства для «карантинной аптечки»
Романенко сказала, что в домашней аптечке на время карантина необходимо собрать минимум необходимых препаратов.
Общество
Республика Коми вошла в список регионов со средним уровнем изоляции
В группу со средним уровнем вирусного суверенитета вошли 33 региона – республика Коми оказалась в их числе.
Шоу-бизнес
Лещенко признался, что нарушил карантин из-за Малахова
Народный артист РСФСР рассказал, что нарушил карантинный режим после поездки в Соединенные Штаты не по собственной воле.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Энергетика
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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Здоровье
Эффективные препараты для лечения коронавируса назвала Елена Малышева
Малышева особо подчеркнула, что искать такие препараты в аптеках бессмысленно — все они могут применяться исключительно в условиях реанимации.
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15 приехавших из Крыма украинцев сбежали из обсервации в Херсоне
В Херсонской области сообщают о побеге из обсервации 15-ти украинцев, которые ранее вернулись из Крыма. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Политика
В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции
Напомним, что цели принять решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней на совещании не ставилось, и доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - единственно правильное решение, чтобы разорвать цепочки распространения этой инфекции.