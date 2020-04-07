с чего всё началось

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе. В 2019 году цена голубого топлива выросла на 1,4%, а в 2018 - на 3,4%.

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Общество В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.

Происшествия В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).

Общество Путин поручил автоматически начислять пособия безработным Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года пособия по безработице в течение апреля, мая и июня будут выплачиваться автоматически по верхней планке, которая будет рассчитана в размере МРОТ.

Политика Посольство раскритиковало принятую в Литве антироссийскую резолюцию Посольство России в Литве прокомментировало резолюцию "Об историческом ревизионизме Российской Федерации", который накануне единогласно принял сейм республики.

Здоровье Составлен портрет типичной жертвы коронавируса По данным исследования, большинство летальных исходов на начальном этапе эпидемии COVID-19 пришлось на пациентов-мужчин старше пятидесяти лет с неинфекционными хроническими заболеваниями.

Политика Российские врачи получат страховые гарантии, как у военных Повышенные страховые гарантии для врачей будут установлены за счёт федерального бюджета подобно тому, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России, отметил глава государства.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Экономика Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.

Общество Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Авто Volkswagen избавился от укороченного Polo Компания Volkswagen прекратила выпуск субкомпактных седанов Ameo, созданных на основе седана Polo, специально для рынка Индии.

Хоккей Антипин покинет «Магнитку», не согласившись на понижение зарплаты Функционер отметил, что воспитанники клуба Николай Кулёмин, Егор Яковлев и Григорий Дронов скорее всего пойдут на понижение зарплаты, так как с пониманием отнеслись к ситуации.

Политика В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Здоровье Эффективные препараты для лечения коронавируса назвала Елена Малышева Малышева особо подчеркнула, что искать такие препараты в аптеках бессмысленно — все они могут применяться исключительно в условиях реанимации.