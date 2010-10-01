Споры о необходимости индексации продолжаются Федеральная антимонопольная служба (ФАС), отвечающая за установление тарифов, очевидно, не успеет до 1 июля утвердить повышение оптовых цен на газ в 2020 году. Предполагалось, что они вырастут на 3% как для населения, так и для промышленности.

Цены на газ не вырастут с 1 июля

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