с чего всё началось

Риск масштабного падения газовых цен по аналогии с ценами нефтяными связан со значительным превышением предложения над спросом. Если этот дисбаланс сохранится по мере заполнения хранилищ, европейский рынок увидит отрицательные цены на газ, предупреждают газовые трейдеры.

Цены на газ в Европе могут упасть до отрицательных значений

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