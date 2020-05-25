Энергетика
Финансовая газетаЦены на газ в Европе могут упасть до отрицательных значений
Риск масштабного падения газовых цен по аналогии с ценами нефтяными связан со значительным превышением предложения над спросом. Если этот дисбаланс сохранится по мере заполнения хранилищ, европейский рынок увидит отрицательные цены на газ, предупреждают газовые трейдеры.
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Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет агентство Reuters, ссылаясь на газовых трейдеров.РБК24 мая в 23:00
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Здоровье
В Челябинской области начинают снимать ограничения из-за коронавируса
Фото Дмитрия Куткина Как ранее сообщал "Вечерний Челябинск", в воскресенье, 24 мая, губернатор Алексей Текслер объявил о переходе к первому этапу снятия ограничений, который был установлен в связи с распространением коронавируса.
Вечерний Челябинск вчера в 02:32
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ вчера в 23:09
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Авто
Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу
Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
Новые автомобили вчера в 00:02
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM 24 мая в 10:37
Происшествия
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
РИА Новости вчера в 23:30
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия вчера в 12:44
Общество
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru вчера в 13:11
Футбол
Футболисты сборной России оказали помощь врачам Дагестана
Известные российские футболисты Георгий Джикия и братья Алексей и Антон Миранчуки поддержали республику в борьбе с COVID-19.
РИА Дагестан вчера в 06:40
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru вчера в 05:23
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Экономика
Крупнейшую экономику Европы накроет мощная волна банкротств
В середине мая экономика Германии пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
Lenta.ru вчера в 23:11
Энергетика
ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море
В пресс-службе ГТЛК отказались от комментариев.
РБК 00:30
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Армия и оружие
ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР
Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 23 мая в 16:08
Футбол
Владимир Быстров: Социальная дистанция на тренировке и сидеть на скамейке запасных в маске — это самый настоящий бред
Футболисты проводят время в раздевалке, в душ ходят, вместе проводят время и контактируют друг с другом, — приводит слова Быстрова «Спорт уик-энд».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:49
Общество
Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня
В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com вчера в 13:35
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»
Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", продлятся еще полтора года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 24 мая в 00:18
Здоровье
С 1 июня ульяновцам намерены частично открыть кафе, спортклубы и образовательные организации
С понедельника по субботу прошлой недели величина коэффициента имела тенденцию к снижению, но ввиду роста количества инфицированных сегодня мы имеем значение в 1 целую 1 десятую единицы, а, значит, норматива мы не достигли.
Ulpressa 00:18