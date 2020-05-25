Энергетика
Финансовая газетаЦены на газ в Европе могут упасть до отрицательных значений
Риск масштабного падения газовых цен по аналогии с ценами нефтяными связан со значительным превышением предложения над спросом. Если этот дисбаланс сохранится по мере заполнения хранилищ, европейский рынок увидит отрицательные цены на газ, предупреждают газовые трейдеры.
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с чего всё началось
Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет агентство Reuters, ссылаясь на газовых трейдеров.РБКвчера в 23:00
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Московский Комсомолец 22:00
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Названы сроки массовой вакцинации людей от коронавируса
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Онлайн Тамбов.ру 05:18
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Экспресс газета вчера в 15:39
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Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
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RuNews24.ru 13:55
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RT на русском 12:45
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РИА Новости вчера в 23:44
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Приморье приступает к первому этапу снятия ограничений
Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что Приморье переходит к первому этапу снятия ограничений.
Газета.Ru 22:24
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Заммэра Москвы перечислил новые этапы снятия ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об этапах снятия ограничений в Москве.
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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
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Постпред РФ напомнил о десятках операций США по смене режимов
Соединенные Штаты почти помешались на "вмешательстве" России в американские выборы.
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Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»
Испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 09852 "Белгород", которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон", продлятся еще полтора года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Фанаты DC требуют режиссерскую версию «Отряда самоубийц»
Вслед за анонсом режиссерской версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера фанаты киновселенной DC начали требовать у Warner Bros. выхода расширенного издания "Отряда самоубийц" Дэвида Эйра.
Piter.tv 04:55
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В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
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