Энергетика

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяЦены на газ в Европе могут значительно упасть

Перед летом большинство газовых хранилищ Европы переполнены, что может привести к дальнейшему падению цены на газ.
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с чего всё началось
Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет
 агентство Reuters, ссылаясь на газовых трейдеров.
РБКвчера в 23:00

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Эксперты предсказали отрицательные цены на газ

Московский Комсомолец12:40

Эксперты рассказали о возможности ухода цен на газ в минус

Российская газета04:42

Трейдеры предрекают отрицательные цены на газ в Европе

News.ru00:02

Эксперты предупредили о риске отрицательных цен на газ в Европе

Коммерсантъ02:47

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

Lenta.ru01:43

Продавцы газа могут быть вынуждены доплачивать за его покупку

Газета.Ru03:48

Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

РБКвчера в 23:00
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Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости 12:11
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
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Здоровье

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости 22:28
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Армия и оружие

Арзамасский завод выпустил свыше 2 тысяч бронемашин «Тигр»

Арзамасский машиностроительный завод с 2005 года поставил российским и зарубежным заказчикам более 2 тысяч бронеавтомобилей "Тигр".
Вести.Ru 08:53
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
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Общество

ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
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Общество

«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском 20:56
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Общество

У переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось зрение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после того, как он переболел коронавирусом, у него ухудшилось зрение.
РБК 18:12
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Музыка

В новом анимационном клипе Баскова «Зараза» идет реклама презервативов

Москва, 25 мая 2020, 19:05 — REGNUM Известный российских певец Николай Басков представил в сети красочный анимационный клип на свою популярную песню «Зараза».
REGNUM 12:05
Общество

Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы

Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
Газета.Ru 22:54
11
Общество

Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

Интерфакс 10:38
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Финансы

Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов

Ввоз наличных евро в марте 2020-го увеличился почти втрое по сравнению с февралем, но общую сумму за месяц нельзя назвать рекордной: сопоставимые месячные объемы европейской валюты поставлялись в Россию и в течение 2019-го.
РБК 22:00
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Происшествия

Ураган повалил сотни деревьев и бил автомобили в Екатеринбурге

Вечером 25 мая на Екатеринбург обрушился ураганный ветер. В считанные минуты в столице Урала были повалены сотни деревьев.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:09
17
Авто

Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей

Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
Somanyhorses 12:10
1
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
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Авто

В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
36
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
19
Общество

Крабовая компания Ксении Собчак не получит господдержку в кризис

Первое антикоррупционное СМИ вчера в 13:34
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Футбол

Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался

Моуринью усилил и без того сильный состав на 166 млн евро, ввёл в моду термин автобус (досталось "Тоттенхэму") и разорвал АПЛ, так что не без оснований считался фаворитом в паре с "Ливерпулем", для которого и полуфинал был огромным успехом.
Чемпионат 15:00
Здоровье

В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет

По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости.
RuNews24.ru 00:42
11
Происшествия

Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
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Общество

Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту

Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Убитая горем Светлана Моргунова похоронила сына

Bimru.ru вчера в 05:46
Политика

В МИД РФ рассказали о созыве конференции странами — депозитариями ДОН

Москва же заявила, что подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу, судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц.
Известия 09:01
Энергетика

Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru 19:06
7
Здоровье

Вирусолог Надежда Жолобак назвала опасные при коронавирусе лекарства

Некоторые люди с коронавирусной инфекцией начинают принимать препараты, показанные при обычной простуде, а этого, по словам вирусолога Надежды Жолобак, делать ни в коем случае нельзя.
Planet Today 03:19
288
Наука

Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец вчера в 15:56
121
Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
123
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке

20 мая сообщалось, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж при ударе о землю погиб.
Известия 22:40
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