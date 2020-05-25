Энергетика
Вести ПодмосковьяЦены на газ в Европе могут значительно упасть
Перед летом большинство газовых хранилищ Европы переполнены, что может привести к дальнейшему падению цены на газ.
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с чего всё началось
Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет агентство Reuters, ссылаясь на газовых трейдеров.РБКвчера в 23:00
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Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости 12:11
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Здоровье
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости 22:28
Армия и оружие
Арзамасский завод выпустил свыше 2 тысяч бронемашин «Тигр»
Арзамасский машиностроительный завод с 2005 года поставил российским и зарубежным заказчикам более 2 тысяч бронеавтомобилей "Тигр".
Вести.Ru 08:53
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
Общество
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском 20:56
Общество
У переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось зрение
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после того, как он переболел коронавирусом, у него ухудшилось зрение.
РБК 18:12
Музыка
В новом анимационном клипе Баскова «Зараза» идет реклама презервативов
Москва, 25 мая 2020, 19:05 — REGNUM Известный российских певец Николай Басков представил в сети красочный анимационный клип на свою популярную песню «Зараза».
REGNUM 12:05
Общество
Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы
Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
Газета.Ru 22:54
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Интерфакс 10:38
Финансы
Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов
Ввоз наличных евро в марте 2020-го увеличился почти втрое по сравнению с февралем, но общую сумму за месяц нельзя назвать рекордной: сопоставимые месячные объемы европейской валюты поставлялись в Россию и в течение 2019-го.
РБК 22:00
Происшествия
Ураган повалил сотни деревьев и бил автомобили в Екатеринбурге
Вечером 25 мая на Екатеринбург обрушился ураганный ветер. В считанные минуты в столице Урала были повалены сотни деревьев.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:09
Авто
Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей
Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
Somanyhorses 12:10
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак не получит господдержку в кризис
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 13:34
Футбол
Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался
Моуринью усилил и без того сильный состав на 166 млн евро, ввёл в моду термин автобус (досталось "Тоттенхэму") и разорвал АПЛ, так что не без оснований считался фаворитом в паре с "Ливерпулем", для которого и полуфинал был огромным успехом.
Чемпионат 15:00
Здоровье
В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет
По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости.
RuNews24.ru 00:42
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Убитая горем Светлана Моргунова похоронила сына
Bimru.ru вчера в 05:46
Политика
В МИД РФ рассказали о созыве конференции странами — депозитариями ДОН
Москва же заявила, что подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу, судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц.
Известия 09:01
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru 19:06
Здоровье
Вирусолог Надежда Жолобак назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые люди с коронавирусной инфекцией начинают принимать препараты, показанные при обычной простуде, а этого, по словам вирусолога Надежды Жолобак, делать ни в коем случае нельзя.
Planet Today 03:19
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец вчера в 15:56
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке
20 мая сообщалось, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж при ударе о землю погиб.
Известия 22:40