с чего всё началось

Перед летом большинство газовых хранилищ Европы переполнены, что может привести к дальнейшему падению цены на газ.

Цены на газ в Европе могут значительно упасть

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Футбол Главное чудо финала ЛЧ-2005 — в том, что «Ливерпуль» там оказался Моуринью усилил и без того сильный состав на 166 млн евро, ввёл в моду термин автобус (досталось "Тоттенхэму") и разорвал АПЛ, так что не без оснований считался фаворитом в паре с "Ливерпулем", для которого и полуфинал был огромным успехом.

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