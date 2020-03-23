Коррекция в пятницу, 20 марта, не позволила сырью отыграть назад, а к понедельнику цена упала до 93,5 доллара. Эта ситуация может привести к тому, что «Газпром» получит самую низкую стоимость газа в Европе за последние 15 лет.

Цены на газ в Европе рекордно упали

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