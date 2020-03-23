Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на газ в Европе рекордно упали

Коррекция в пятницу, 20 марта, не позволила сырью отыграть назад, а к понедельнику цена упала до 93,5 доллара. Эта ситуация может привести к тому, что «Газпром» получит самую низкую стоимость газа в Европе за последние 15 лет.
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В Европе рекордно упали цены на газ

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Опыт Китая показал безуспешность попыток Европы отказаться от газа России из-за COVID-19

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В Европе природный газ подешевел до минимума за 15 лет

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Найдется провод для оптимизма

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Цены на газ в Европе упали до новых исторических сезонных минимумов: негативно

ПРАЙМ05:37

Цены на газ в Европе рекордно упали

Lenta.ru05:19

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Коммерсантъвчера в 18:24
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УЕФА объявил о переносе финалов ЛЧ и ЛЕ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финалов еврокубковых турниров, запланированных на май 2020 года.
RT на русском 14:09
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При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
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МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
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Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов

Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Sport24.ru вчера в 12:42
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Италия запросила у США военной помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Военное дело 02:15
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Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
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У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
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«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Волга-Каспий 09:59
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Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
RT на русском 13:53
Спорт

Паунд: решение о переносе ОИ-2020 уже принято

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена на 2021 год из-за коронавируса.
RT на русском 14:01
Армия и оружие

В США назвали главное условие для запуска Су-57 в серию

Эксперт американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон описал причину, по которой не стоит ожидать «воскрешения» российского истребителя Су-57 в ближайшем будущем.
Военное дело 04:41
Общество

Итальянские власти заявили о снижении смертности от коронавируса

21 марта в Италии умерли от коронавируса 793 человека. На сегодняшний день это рекорд смертности в стране.
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Технологии

Microsoft показала новую Windows 10

Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.
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В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
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Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК вчера в 05:30
Армия и оружие

В Сирии блокировали колонну американских военных

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Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 11:53
Энергетика

Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
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Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Не менее пяти подлодок направятся на Тихоокеанский флот. Новые атомные подлодки "Борей" отправят на Дальний Восток.
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Банки дадут пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

Банк вводит отсрочку платежа по кредитным продуктам как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.
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Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
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МТС призвал абонентов не выходить из дома

Компания МТС призывает своих абонентов не выходить из дома и быть осторожными. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Вирусолог: Коронавирус в США гуляет с августа 2019 года

Статья в авторитетном журнале Nature датирована 2015 годом. В ней рассказывается об "успехе" американских ученых.
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В Минздраве назвали бессмысленной скупку аппаратов ИВЛ богатыми

В Минздраве России назвали бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ богатыми россиянами.
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В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса

Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.
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На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом

Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Rambler News Service 12:24
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