Коррекция в пятницу, 20 марта, не позволила сырью отыграть назад, а к понедельнику цена упала до 93,5 доллара. Эта ситуация может привести к тому, что «Газпром» получит самую низкую стоимость газа в Европе за последние 15 лет.

Цены на газ в Европе рекордно упали

Армия и оружие Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

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Общество Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.

Авто У Geely появился большой семиместный кроссовер Чтобы уместить в салон три ряда кресел, инженеры Geely увеличили длину вседорожника до внушительных 4 835 мм при колесной базе более 2,8 м. В ширину Haoyue раздался на 1 900 мм, а высота новинки составляет 1 780 мм.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Космос Приближающийся к Земле астероид показали на видео Астрономы из проекта Vitrual Telescope показали на видео крупный астероид (52768) 1998 OR2, который приближается к Земле, сообщает портал Space.com.

Авто Kia Seltos обошёл Hyundai Creta и Renault Duster Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.

Общество Россельхознадзор временно ограничил экспорт всех видов круп Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ввела ограничения на экспорт из России всех видов круп.

Здоровье Почти четыре тысячи медиков в Испании заразились коронавирусом Испанское правительство заявило, что на сегодняшний день в стране почти четыре тысячи медицинских специалистов заразились коронавирусом COVID-19, передает РИА "Новости".