Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на газ в Европе рекордно упали

Коррекция в пятницу, 20 марта, не позволила сырью отыграть назад, а к понедельнику цена упала до 93,5 доллара. Эта ситуация может привести к тому, что «Газпром» получит самую низкую стоимость газа в Европе за последние 15 лет.
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«Газпром» может получить самую низкую стоимость газа в Европе

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