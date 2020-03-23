Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
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Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Коммерсантъвчера в 18:24

Цены на газ в Европе рекордно упали

Lenta.ru05:19

В Европе рекордно упали цены на газ

Росбалт06:09

Цены на газ в Европе упали до новых исторических сезонных минимумов: негативно

ПРАЙМ05:37

В Европе природный газ подешевел до минимума за 15 лет

Военное обозрение08:03
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Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Происшествия

В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский

По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
REGNUM 08:10
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
РИА Новости 07:56
Общество

Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство России временно приостановило диспансеризацию в стране в связи с распространением коронавируса.
Мой Брянск 02:35
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом

Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Газета.Ru 06:59
Политика

На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
RT на русском 07:55
Энергетика

С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся

Поставки российской нефти прекратились с января2020 года. Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия.
Новостной фронт 07:52
Шоу-бизнес

Лободу подозревают в использовании накладных ягодиц

Readovka.ru 06:21
Гаджеты

Google анонсировала новое приложение Camera Go

В Google заявляют, что Camera Go позволит на бюджетных смартфонах с одной камерой делать портретные снимки с размытием заднего фона.
Astera вчера в 21:35
Политика

В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС

В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
Взгляд.ру 08:18
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса

Актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram о том, что полностью излечилась от коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Экономика

АСИ предложило правительству признать коронавирус форс-мажором

В России предлагают законодательно признать коронавирусную инфекцию обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), а также представителей ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, индустрию гостеприимства и общественного питания.
Российская газета 07:28
Здоровье

В Поморье усилены меры противодействия распространению коронавируса

От корпоративных мероприятий в коллективах рекомендовано отказаться.
Двина Сегодня 07:45
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура будет около и выше нормы.
Псковское агентство информации 06:42
Армия и оружие

Прекрасный новый мир после Covid-19: Россию все равно оставят в изгоях

Кто-то говорит, что мир уже не будет прежним.
Евразия Daily 08:05
Здоровье

Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко

Псковское агентство информации 08:06
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Происшествия

Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Газета.Ru 05:11
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Общество

Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Экономика

Страховщики предложили временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Текущий коридор был установлен в результате реформы ОСАГО, стартовавшей в январе прошлого года.
РИА Новости вчера в 17:03
Финансы

Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 87 рублей

Курс доллара на открытии торгов поднялся до 81,2 рубля, евро вырос до 87,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
БИЗНЕС Online 04:12
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Политика

Нацгвардию направили в три штата США для борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рекомендовал штатам Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон задействовать Национальную гвардию в рамках борьбы с коронавирусом.
Российская газета вчера в 21:41
Наука

Японцы создали метки для автоматической идентификации нейронов нематод

Ученые из Японии нашли способ облегчить разметку нейронов нематод Caenorhabditis elegans.
N+1 20 марта в 12:12
Технологии

Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый

Инфекцию на Землю мог принести взорвавшийся над Китаем метеорит. Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый.
Piter.tv 04:19
Экономика

В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

Владельцы российских АЗС предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса.
Lenta.ru 08:13
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
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