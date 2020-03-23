Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

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Гаджеты Google анонсировала новое приложение Camera Go В Google заявляют, что Camera Go позволит на бюджетных смартфонах с одной камерой делать портретные снимки с размытием заднего фона.

Экономика АСИ предложило правительству признать коронавирус форс-мажором В России предлагают законодательно признать коронавирусную инфекцию обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), а также представителей ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, индустрию гостеприимства и общественного питания.

Происшествия Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Общество В Москве отменили льготный проезд для школьников На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.