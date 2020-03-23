Энергетика
КоммерсантъЦены на газ в Европе упали к историческим минимумам
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
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Комментарии
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Происшествия
В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский
По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
Общество
Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса
Правительство России временно приостановило диспансеризацию в стране в связи с распространением коронавируса.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом
Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Политика
На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
Энергетика
С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся
Поставки российской нефти прекратились с января2020 года. Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия.
Шоу-бизнес
Лободу подозревают в использовании накладных ягодиц
Гаджеты
Google анонсировала новое приложение Camera Go
В Google заявляют, что Camera Go позволит на бюджетных смартфонах с одной камерой делать портретные снимки с размытием заднего фона.
Политика
В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС
В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса
Актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram о том, что полностью излечилась от коронавируса.
Экономика
АСИ предложило правительству признать коронавирус форс-мажором
В России предлагают законодательно признать коронавирусную инфекцию обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), а также представителей ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, индустрию гостеприимства и общественного питания.
Здоровье
В Поморье усилены меры противодействия распространению коронавируса
От корпоративных мероприятий в коллективах рекомендовано отказаться.
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура будет около и выше нормы.
Армия и оружие
Прекрасный новый мир после Covid-19: Россию все равно оставят в изгоях
Кто-то говорит, что мир уже не будет прежним.
Здоровье
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Происшествия
Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии
Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Общество
Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля
Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Экономика
Страховщики предложили временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Текущий коридор был установлен в результате реформы ОСАГО, стартовавшей в январе прошлого года.
Финансы
Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 87 рублей
Курс доллара на открытии торгов поднялся до 81,2 рубля, евро вырос до 87,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Политика
Нацгвардию направили в три штата США для борьбы с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рекомендовал штатам Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон задействовать Национальную гвардию в рамках борьбы с коронавирусом.
Наука
Японцы создали метки для автоматической идентификации нейронов нематод
Ученые из Японии нашли способ облегчить разметку нейронов нематод Caenorhabditis elegans.
Технологии
Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый
Инфекцию на Землю мог принести взорвавшийся над Китаем метеорит. Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый.
Экономика
В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса
Владельцы российских АЗС предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.