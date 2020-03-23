Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

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