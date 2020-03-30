Энергетика
ИнтерфаксСпотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня
Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
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Политика
Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Общество
Цивилёв обратился к жителям Кузбасса из-за введения самоизоляции
Обращение губернатора Кемеровской области связано с тем, что на территории региона продолжают выявлять нарушителей самоизоляции.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
Врач объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков считает, что рост числа зараженных коронавирусом в Москве связан с увеличением выявляемости заболевания.
Общество
Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта
В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина 31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Общество
В Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля
Уфа, 31 марта 2020, 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии.
Политика
Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Общество
Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции
Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает «МК в Карелии».
Общество
Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.
Общество
В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В Италии обсуждают возвращение к нормальной жизни после режима всеобщей изоляции
Накануне стало известно, что в Италии всеобщая изоляция продлится минимум до Пасхи, то есть до 12 апреля.
Общество
Лидера «Альянса врачей» вызвали в СК после начала сбора денег на маски
Руководителя профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений по факту распространения заведомо ложной информации о ситуации с заболеваемостью коронавирусом нового типа.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и вакциной БЦЖ
Ученые отметили, что в странах с массовым применением вакцины БЦЖ уровень смертности от коронавируса меньше.
Общество
Слово «коронавирус» запретили в Туркмении
Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
Общество
В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции
"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.
Шоу-бизнес
Загибалась от боли и теряла сознание: Лазареву госпитализировали в Испании
Пришлось снова вызывать скорую, сотрудники которой, судя по всему, вкололи ей морфин, поскольку она "загибалась от боли".
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Общество
«Яндекс» проанализировал уровень соблюдения самоизоляции в России
Наиболее высокий уровень соблюдения режима самоизоляции в городах с населением выше 1 млн человек в России наблюдается в Нижнем Новгороде (3,7).
Игры
Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две
Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Петербурге сократили время работы метрополитена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Футбол
Черчесов заявил, что не вызвал бы в сборную России Кокорина и Мамаева
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в национальную сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.