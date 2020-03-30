Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксСпотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
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Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Интерфакс06:36

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Lenta.ru09:17

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

РЕН ТВ06:44

Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

Взгляд.ру10:10

У «Газпрома» в Европе начинается газовый «Сталинград»

Евразия Dailyвчера в 09:49

Спотовые цены на газ в Европе оказались ниже российских

Росбалт09:56

Спотовые цены на газ в Европе упали до уровня внутрироссийских цен

News.ru07:03
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Политика

Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
RT на русском 09:27
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Общество

Цивилёв обратился к жителям Кузбасса из-за введения самоизоляции

Обращение губернатора Кемеровской области связано с тем, что на территории региона продолжают выявлять нарушителей самоизоляции.
ВашГород.ру 10:32
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

Врач объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков считает, что рост числа зараженных коронавирусом в Москве связан с увеличением выявляемости заболевания.
Вечерняя Москва 11:37
Общество

Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта

В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина 31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Юга.ру 09:22
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru вчера в 01:42
Общество

В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля

Уфа, 31 марта 2020, 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии.
REGNUM 09:01
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Общество

Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции

Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии. Об этом сообщает «МК в Карелии».
Петрозаводск говорит 11:21
Общество

Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.
RT на русском 07:21
Общество

В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Фонтанка.Ру 10:16
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

В Италии обсуждают возвращение к нормальной жизни после режима всеобщей изоляции

Накануне стало известно, что в Италии всеобщая изоляция продлится минимум до Пасхи, то есть до 12 апреля.
Интерфакс 04:27
Общество

Лидера «Альянса врачей» вызвали в СК после начала сбора денег на маски

Руководителя профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений по факту распространения заведомо ложной информации о ситуации с заболеваемостью коронавирусом нового типа.
Ведомости 06:23
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и вакциной БЦЖ

Ученые отметили, что в странах с массовым применением вакцины БЦЖ уровень смертности от коронавируса меньше.
Что происходит 07:57
Общество

Слово «коронавирус» запретили в Туркмении

Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
News.ru 07:25
Общество

В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции

"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.
РИА Новости 06:52
Шоу-бизнес

Загибалась от боли и теряла сознание: Лазареву госпитализировали в Испании

Пришлось снова вызывать скорую, сотрудники которой, судя по всему, вкололи ей морфин, поскольку она "загибалась от боли".
Вести.Ru 09:58
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom 29 марта в 10:32
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета вчера в 10:40
Общество

«Яндекс» проанализировал уровень соблюдения самоизоляции в России

Наиболее высокий уровень соблюдения режима самоизоляции в городах с населением выше 1 млн человек в России наблюдается в Нижнем Новгороде (3,7).
RT на русском 05:49
Игры

Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две

Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
Игромания.ру 10:11
Финансы

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Известия 05:24
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Петербурге сократили время работы метрополитена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 11:46
Футбол

Черчесов заявил, что не вызвал бы в сборную России Кокорина и Мамаева

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в национальную сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Нева Спорт 10:32
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