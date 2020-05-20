Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на газ в России оказались выше европейских

Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей. Такое соотношение возникает даже с учетом стоимости транспортировки и экспортной пошлины в 30 процентов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Экспортная цена газа стала дешевле российской

Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).
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Газ в Европе стал дешевле, чем в России

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News.ru11:00

Спотовая цена газа в Европе ушла ниже $50 за тысячу кубометров, для «Газпрома» она отрицательная

Финмаркет03:15
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