Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на газ в России оказались выше европейских

Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей. Такое соотношение возникает даже с учетом стоимости транспортировки и экспортной пошлины в 30 процентов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Экспортная цена газа стала дешевле российской

Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).
РБК08:49

Подробнее о событии

Российский газ в Европе стал дешевле, чем в самой РФ

Национальная служба новостей11:03

Цена газа на экспорт стала ниже внутрироссийской

News.ru11:00

Экспортная цена газа стала дешевле российской

РБК08:49

Экспортная цена газа стала ниже внутрироссийской

Piter.tv10:14

Экспортная цена газа опустилась ниже внутрироссийской

Росбалт09:35

Экспортная стоимость российского газа стала дешевле, чем внутри страны

Эхо Москвы09:33

Цены на газ в России оказались выше европейских

Lenta.ru10:26
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