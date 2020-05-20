Энергетика
Lenta.ruЦены на газ в России оказались выше европейских
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей. Такое соотношение возникает даже с учетом стоимости транспортировки и экспортной пошлины в 30 процентов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).РБК08:49
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Комментарии
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Стал известен игрок «Уотфорда», у которого обнаружили коронавирус
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Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
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21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
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Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
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Армия и оружие
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Власти Пермского края продлили режим самоизоляции до 8 июня
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции до 8 июня из-за темпа прироста заболеваемости, который последние несколько дней превышает 5%.
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