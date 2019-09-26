Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникЦены на гостиницы в Петербурге во время чемпионата Европы ограничат

В период проведения чемпионата Европы 2020 года в Петербурге планируется ограничить цены на гостиницы и отели. Соответствующий проект правительства 26 сентября появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Правительство намерено ограничить стоимость проживания в гостиницах Петербурга во время Евро-2020

DP.RUвчера в 14:52

Во время ЧЕ-2020 хотят ограничить цены на отели в Петербурге

Neva.Todayвчера в 16:34

Полмиллиона не предел. Правительство ограничит цены на гостиницы в Петербурге во время чемпионата Европы по футболу

Фонтанка.Рувчера в 15:37

На ЧЕ-2020 в Петербурге планируют ограничить цены на отели

Невские Новостивчера в 17:20

Правительство намерено ограничить цены на гостиницы в Петербурге на ЧЕ-2020

ТАССвчера в 14:33

Правительство России планирует ограничить цены на гостиницы в Петербурге в период проведения ЧЕ по футболу

Эхо Москвывчера в 14:32

«Ювентус» открыл отель около стадиона. Номера – от 117 евро

Sports.ruвчера в 03:50
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
Экономика

Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%

Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ 07:53
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Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

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Европейская версия Honor 9X Pro будет отличаться от китайской

Известный инсайдер Судханшу Амбхоре рассказал об отличии европейской версии Honor 9X Pro от китайской.
ITZine.ru вчера в 08:34
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Дмитрий Трапезников, ранее некоторое время возглавлявший самопровозглашённую Донецкую народную республику (ДНР), занял пост врио главы столицы Калмыкии.
Суть событий вчера в 11:52
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Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Здоровье

Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с госсекретарём США Майком Помпео на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 10:34
Финансы

Россиян могут обязать доплачивать за хранение валюты в банках

Российские банки задумались о взимании платы за хранение валюты на своих счетах.
Москва 24 вчера в 05:06
Общество

Голикова: Трудовая книжка не понадобится при получении госуслуг

Россиянам не понадобится подтверждать сведения о трудовом стаже и трудоустройстве "бумажными" документами.
Российская газета 06:04
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Политика

Лавров рассказал о последствиях вступления Грузии в НАТО

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, если Грузию примут в НАТО, то Москва не начнет военных действий, однако отношения с Альянсом будут серьезно подорваны.
Московский Комсомолец 25 сентября в 18:04
Происшествия

Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка

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Общество

Жест «ОК» включен в список символов ненависти и расового превосходства

Всего в базу попали 36 различных символов, в числе которых жест "ОК".
Вести.Ru 11:09
Хоккей

Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе

На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Футбол

Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»

При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
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Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
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Футбол

«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве

В прошлом сезоне Кубок России выиграл московский «Локомотив», победивший в финале «Урал» со счетом 1:0. В этом сезоне столичный клуб покинул розыгрыш, уступив «Балтике» в серии пенальти.
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Технологии

Boston Dynamics начала продажи робопсов

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль вчера в 13:18
Футбол

Эмери назначил Джаку новым капитаном «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака стал новым капитаном команды, сообщает BBC.
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Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал

Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Происшествия

Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми

РИА Новости 11:13
Политика

В доме бывшего президента Молдавии проводится обыск

Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск у бывшего президента республики Петра Лучинского, информируют в пятницу национальные СМИ.
Парламентская газета 09:54
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика

Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой

В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Политика

Украина может остаться без нового кредита МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы.
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Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
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Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке

Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
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Экономика

Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП).
РИА Новости 07:48
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Саудовская Аравия ввела туристические визы для россиян

Саудовская Аравия ввела туристические визы для граждан 49 стран мира, включая россиян.
RT на русском 08:43
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