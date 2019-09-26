Футбол
Петербургский дневникЦены на гостиницы в Петербурге во время чемпионата Европы ограничат
В период проведения чемпионата Европы 2020 года в Петербурге планируется ограничить цены на гостиницы и отели. Соответствующий проект правительства 26 сентября появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
Экономика
Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%
Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ 07:53
Гаджеты
Европейская версия Honor 9X Pro будет отличаться от китайской
Известный инсайдер Судханшу Амбхоре рассказал об отличии европейской версии Honor 9X Pro от китайской.
ITZine.ru вчера в 08:34
Политика
Экс-глава ДНР возглавил администрацию столицы Калмыкии
Дмитрий Трапезников, ранее некоторое время возглавлявший самопровозглашённую Донецкую народную республику (ДНР), занял пост врио главы столицы Калмыкии.
Суть событий вчера в 11:52
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Политика
Лавров начал встречу с Помпео в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с госсекретарём США Майком Помпео на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 10:34
Финансы
Россиян могут обязать доплачивать за хранение валюты в банках
Российские банки задумались о взимании платы за хранение валюты на своих счетах.
Москва 24 вчера в 05:06
Общество
Голикова: Трудовая книжка не понадобится при получении госуслуг
Россиянам не понадобится подтверждать сведения о трудовом стаже и трудоустройстве "бумажными" документами.
Российская газета 06:04
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Политика
Лавров рассказал о последствиях вступления Грузии в НАТО
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, если Грузию примут в НАТО, то Москва не начнет военных действий, однако отношения с Альянсом будут серьезно подорваны.
Московский Комсомолец 25 сентября в 18:04
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Общество
Жест «ОК» включен в список символов ненависти и расового превосходства
Всего в базу попали 36 различных символов, в числе которых жест "ОК".
Вести.Ru 11:09
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
В прошлом сезоне Кубок России выиграл московский «Локомотив», победивший в финале «Урал» со счетом 1:0. В этом сезоне столичный клуб покинул розыгрыш, уступив «Балтике» в серии пенальти.
ProstoProSport 07:47
Технологии
Boston Dynamics начала продажи робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль вчера в 13:18
Футбол
Эмери назначил Джаку новым капитаном «Арсенала»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака стал новым капитаном команды, сообщает BBC.
Чемпионат 07:48
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Политика
В доме бывшего президента Молдавии проводится обыск
Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск у бывшего президента республики Петра Лучинского, информируют в пятницу национальные СМИ.
Парламентская газета 09:54
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Политика
Украина может остаться без нового кредита МВФ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы.
Дума ТВ вчера в 10:10
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Экономика
Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте
Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП).
РИА Новости 07:48
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы для россиян
Саудовская Аравия ввела туристические визы для граждан 49 стран мира, включая россиян.
RT на русском 08:43