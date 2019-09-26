Футбол
Петербургский дневникЦены на гостиницы в Петербурге во время чемпионата Европы ограничат
В период проведения чемпионата Европы 2020 года в Петербурге планируется ограничить цены на гостиницы и отели. Соответствующий проект правительства 26 сентября появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Максимум полмиллиона: Правительство назвало цены на гостиницы в Петербурге во время Евро-2020
КП - Санкт-Петербургвчера в 17:03
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Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
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При оптимистичном сценарии продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 0,5% до 1,67 млн единиц, а при базовом они, наоборот, сократятся на 2% до 1,64 млн единиц.
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Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
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Российская газета вчера в 11:01
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Армия и оружие
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Как отметил Плутник на коллегии при Минстрое России, большинство банков в оставшиеся месяцы года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и средний по рынку показатель достигнет 8,9 процента — уровня, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».
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Фигурное катание
Загитова примет участие в шоу Навки «Спящая красавица»
Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки в конце декабря, сообщил продюсер Евгений Вольтов.
РБК вчера в 22:30
Политика
МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США
МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.
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