В период проведения чемпионата Европы 2020 года в Петербурге планируется ограничить цены на гостиницы и отели. Соответствующий проект правительства 26 сентября появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Цены на гостиницы в Петербурге во время чемпионата Европы ограничат

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