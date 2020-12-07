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Цены на говядину в этом году установили новый рекорд, поднявшись за девять месяцев на 17,5 процента, сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков. Небольшая коррекция наблюдалась с февраля по май этого года, после чего они вновь начали расти.

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