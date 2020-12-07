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РИА Новости
РИА Новости

РБК: россиян предупредили о подорожании говядины

Цены на говядину в этом году установили новый рекорд, поднявшись за девять месяцев на 17,5 процента, сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков. Небольшая коррекция наблюдалась с февраля по май этого года, после чего они вновь начали расти.В источнике
С чего всё началось
РБК

Производители предупредили о подорожании говядины

Цены на говядину поступательно росли весь 2019 год, небольшая коррекция наблюдалась с февраля по май 2020-го, во время первой волны пандемии, после чего цены снова взлетели и к концу сентября превысили уровень января, уточняет исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
ТАСС

Эксперт заявил, что рост цен на говядину будет сдерживаться большим приростом производства

ТАССвчера в 11:13
Lenta.ru

Ценам на говядину в России пообещали резкий рост

Lenta.ruвчера в 00:51
ПРАЙМ

Говядина продолжит ощутимо дорожать следующем году

ПРАЙМвчера в 06:18
РИА Новости

РБК: россиян предупредили о подорожании говядины

РИА Новостивчера в 02:32
Телеканал 360°

Поднимутся ли цены на говядину? Ответил эксперт

Телеканал 360°вчера в 10:14
Говорит Москва

Производители сообщили о грядущем подорожании говядины

Говорит Москвавчера в 23:37
РБК

Производители предупредили о подорожании говядины

РБКвчера в 22:00

Российский истребитель перехватил над Черным морем самолеты США и Франции

Экипаж российского самолета выяснил, что к российской границы приближаются три воздушных судна — самолет-разведчик C.160G ВВС Франции, а также самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.
Российский истребитель перехватил над Черным морем самолеты США и Франции
Кубань 24вчера в 12:58

В Хакасии коронавирус зафиксирован в 5 городах и 8 районах за сутки

Среди районов прирост числа заболевших за последние сутки дали Аскизский (+17), Таштыпский (+14), Орджоникидзевский (+7), Ширинский (+6), Усть-Абаканский (+5), Алтайский (+4), Боградский и Бейский районы (по 2 новых случая ).
Московский Комсомолец Хакасия22:02

Жителя Югры обвиняют в создании Telegram-канала, оправдывающего терроризм

По версии следствия, обвиняемый, создал в мессенджере Telegram публичный информационный канал и размещал в нем материалы, оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований, а также призывы к участию в деятельности организации, признанной террористической, и к физическому уничтожению лиц, не исповедующих ислам.
ТАСС00:49

Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США

Президент США Дональд Трамп во вторник намерен подписать исполнительный указ, согласно которому вакцину от коронавируса COVID-19 сначала получат американцы, и лишь затем ее начнут поставлять в другие страны, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Интерфаксвчера в 14:48

В России предупредили о рекордном росте цен на продовольствие в мире

Москва, 8 декабря 2020, 07:50 — REGNUM Рекордный рост цен на продукты питания может произойти в ближайшее время в мире, заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.
REGNUM23:50

Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму

Монополия рассчитывает на господдержку в виде взносов в уставный капитал почти на 500 миллиардов рублей, из них 289 миллиардов рублей уже в 2022 году, если государство потребует исполнения всех мероприятий комплексного плана модернизации инфраструктуры.
РИА Новости00:43

Историку Соколову, обвиняемому в расчленении аспирантки, продлили арест до марта 2021 года

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки, его гражданской супруги Анастасии Ещенко, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Znak.comвчера в 08:47

Россия не смогла сократить импорт продуктов питания до целевых показателей

За время продовольственного эмбарго Россия не смогла достигнуть показателей стратегии импортозамещения, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).
Urbc.Ruвчера в 02:53