Экономика
КоммерсантъЦены на гречку в Алтайском крае выросли на 79%
По данным Алтайкрайстата за девять месяцев 2019 года средние отпускные цены на гречку в Алтайском крае для промышленных компаний выросли на 79% (до 15,7 тыс. руб. за тонну) к аналогичному периоду прошлого года.
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Политика
В Совфеде предложили наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание в виде заключения под стражу сроком до 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете.
URA.Ru 09:19
Происшествия
Начальник полиции Ступино задержан за взятку
Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступино к коррупционным правонарушениям.
BFM.ru 11:20
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 10:29
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
MoneyTimes.Ru 09:22
Происшествия
Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар
Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:23
Здоровье
Вакцинация в России: панацея или риск?
На сегодняшний день в России на основании приказа Минздрава РФ № 125 действует национальный календарь профилактических прививок, в который входят вакцины против гриппа, кори, краснухи, столбняка, полиомиелита, дифтерии и ряда других инфекций.
Волжский.ру 07:30
Политика
Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4
ТК Звезда 04:47
Общество
Деятели культуры подписали письмо в поддержку историка Дмитриева
Письмо, опубликованное на сайте «Новой газеты», подписали более 200 человек.
BFM.ru 04:14
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 09:49
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Политика
Болгария высылает российского дипломата
Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
ТАСС 11:10
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь побила два мировых рекорда
Александра Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольном выступлении и по сумме двух программ.
Телеканал 360° 26 октября в 20:09
Политика
Боевики «Азова» просят Госдеп США не вносить их в списки террористов
Напомним, что в США 40 конгрессменов несколько дней назад обратились к Госдепу с предложением рассмотреть вопрос о внесении «Азова» в чёрный список террористических организаций.
Военное обозрение 10:38
Хоккей
Плющев обвинил Малкина в лицемерии из-за гражданства США
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию у том, что у Евгения Малкина, форварда сборной России и "Питтсбург Пингвинз", обнаружили гражданство США, передает Sport24.
Газета.Ru 09:40
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
RT на русском 09:41
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Политика
Радий Хабиров озвучил состав правительства Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о составе правительства РБ. Также он сообщил реорганизации некоторых ведомств.
UfacityNews.ru 01:56
Путешествия
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Технологии
В Подмосковье появилась первая в России виртуальная карта «Стрелка»
Ранее функция оплаты проезда с использованием устройств с технологией NFC была доступна только владельцам банковских карт.
Вести Подмосковья 07:37
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru вчера в 03:32
Кино
«Джокер» вновь стал самым кассовым фильмом в США
Газета.Ru вчера в 17:20
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
РБК вчера в 22:45