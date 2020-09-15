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Интерфакс
Интерфакс

Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. На предыдущей неделе рост составил всего 85 рублей. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в сентябре 2019 года - 28 268 рублей.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно". Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее.
Интерфаксвчера в 12:14
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Московский Комсомолец

В России снова взлетели цены на гречку

Московский Комсомолецвчера в 12:29
Национальная служба новостей

Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Национальная служба новостейвчера в 14:38
НТВ

Цены на гречку в России резко выросли

НТВвчера в 13:09
Фонтанка.Ру

Цены на гречку резко пошли в рост

Фонтанка.Рувчера в 13:05
Аргументы недели

В России подорожала гречневая крупа

Аргументы недели01:04
Росбалт

В России резко подорожала гречка

Росбалтвчера в 12:22
Интерфакс

Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Интерфаксвчера в 12:14

СМИ: Один из юниоров «Феррари» может получить место в «Хаасе», Шварцман среди кандидатов

Если ранее сообщалось о том, что в следующем году пилот юниорской программы скудерии, предположительно Мик Шумахер, может получить место в «Альфа Ромео», то теперь появилась информация, что «Феррари» ведет переговоры о получении второго места в «Ф-1» для своего пилота.
Матч ТВ01:49

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
434

Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
436

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Концессионеру достанется не вся трасса Москва — Санкт-Петербург Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.
Коммерсантъ18:05
2

В Минске задержали трех мужчин, планировавших напасть на ОМОН

Трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, задержаны в Минске, один из них после президентских выборов участвовал в беспорядках и возводил баррикады, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости02:50
5

Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
9

В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
37

Специальный штаб СКР займется борьбой с фальсификацией истории

В Следственном комитете России (СКР) создан штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Александр Бастрыкин.
Коммерсантъ20:59
87

«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новостивчера в 09:56

США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
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