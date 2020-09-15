Цены на гречку в РФ резко пошли вверх
Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. На предыдущей неделе рост составил всего 85 рублей. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в сентябре 2019 года - 28 268 рублей.В источнике
С чего всё началось
Цены на гречку в РФ резко пошли вверх
Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно". Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее.
Интерфаксвчера в 12:14
Подробнее о событии