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Интерфакс
Интерфакс

Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. На предыдущей неделе рост составил всего 85 рублей. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в сентябре 2019 года - 28 268 рублей.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно". Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее.
Интерфаксвчера в 12:14
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Цены на гречку резко пошли в рост

Фонтанка.Рувчера в 13:05
Национальная служба новостей

Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Национальная служба новостейвчера в 14:38
НТВ

Цены на гречку в России резко выросли

НТВвчера в 13:09
Аргументы недели

В России подорожала гречневая крупа

Аргументы недели01:04
Московский Комсомолец

В России снова взлетели цены на гречку

Московский Комсомолецвчера в 12:29
Росбалт

В России резко подорожала гречка

Росбалтвчера в 12:22
Интерфакс

Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Интерфаксвчера в 12:14

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27
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Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
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В Карелии за сутки выявлено 39 случаев заболевания коронавирусом

Согласно публикуемой ежедневно сводке о заболеваемости коронавирусом в республике, 39 новых случаев заболевания подтверждено в Карелии: в Петрозаводске заболели 34 человека, в Кондопожском районе – 2 человека (по 1 человеку – в Кондопоге и деревне Ватнаволок), в Сегеже, поселке Ильинский Олонецкого района и селе Заозерье Прионежского района – по 1 заболевшему.
Московский Комсомолец02:51
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