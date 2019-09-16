Гаджеты
Газета.RuЦены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Стоимость iPhone варьируется от импортных пошлин и других налогов, что приводит к уникальному ценообразованию в каждой стране. И новый флагман от Apple iPhone 11 Pro Max в максимальной комплектации обойдется россиянам дороже, чем гражданам других государств - $2053 за премиальный гаджет.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM 08:10
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Шоу-бизнес
Мария Миронова заинтриговала поклонников фотографиями с мужем
Артистка опубликовала в Instagram три фотографии с супругом, которыми ещё больше заинтриговала и одновременно разочаровала своих подписчиков.
OAnews 10:41
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Авто
Жители РФ пересаживаются на китайские кроссоверы
Похожие результаты отмечаются и у компании Geely: с января по август нынешнего года в России было реализовано на 252% больше машин, чем за аналогичный период 2018 года, а в прошлом месяце рост продаж составил 134%.
Тарантас Ньюс 08:37
Футбол
Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Здоровье
Очаг вируса африканской чумы свиней обнаружен в Приморье
АиФ Владивосток 02:17
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Экономика
Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9%
Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 13:15
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Футбол
«У „Ахмата“ сумасшедшая самоотдача» — полузащитник ФК «Ростов» Саплинов
Игрокам футбольного клуба «Ростов» предстоит непростой матч с грозненским «Ахматом».
REGNUM 09:19
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Здоровье
Небывалый урожай груздей вырос на Алтае
REGNUM вчера в 20:01
ЖКХ
Россиянам разрешат не устанавливать в квартирах счетчики на тепло
«Необходима не обязательная установка счетчиков, а оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и развитие института энергосервисных контрактов», — рассказал «Известиям» замглавы ФАС Виталий Королев.
URA.Ru 20:01
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Культура
Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV
На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Политика
Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силовики уничтожили сына основателя "Аль-Каиды"* Хамзу бен Ладена.
РИА Новости 14 сентября в 09:13