Стоимость iPhone варьируется от импортных пошлин и других налогов, что приводит к уникальному ценообразованию в каждой стране. И новый флагман от Apple iPhone 11 Pro Max в максимальной комплектации обойдется россиянам дороже, чем гражданам других государств - $2053 за премиальный гаджет.

Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире

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