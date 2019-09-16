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Газета.RuГазета.RuЦены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире

Стоимость iPhone варьируется от импортных пошлин и других налогов, что приводит к уникальному ценообразованию в каждой стране. И новый флагман от Apple iPhone 11 Pro Max в максимальной комплектации обойдется россиянам дороже, чем гражданам других государств - $2053 за премиальный гаджет.
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