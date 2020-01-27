За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.

с чего всё началось

Как отмечает газета «Известия», это почти в десять раз выше среднего темпа роста цен на товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стране составила 3%. Данные ЕМИСС также свидетельствуют о том, что до этого за последние десять лет годовые колебания цен на йод не превышали 13%.

Цены на йод в России резко подскочили

Общество В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.

Происшествия На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.

Происшествия ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Авто Названы самые непопулярные в России японские автомобили Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.

Происшествия Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.

Общество Количество погибших от нового коронавируса достигло 80 От заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, умерли уже 80 человек, число заболевших превысило 2,7 тысяч, из них 461 человек - в тяжёлом состоянии.

Политика Болтон в мемуарах подтвердил давление Трампа на Украину Президент США Дональд Трамп прошлым летом говорил бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону о желании продолжить блокировку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.

Наука Шизофрения может привести к уменьшению мозговых связей Ученые из Медицинского исследовательского совета Лондонского института медицинских наук (Великобритания) выяснили, что шизофрения приводит к уменьшению уровня белка в связях между нейронами мозга.

Общество Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.

Общество Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).