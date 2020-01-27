Экономика
REGNUMЦены на йод в России резко подскочили
Как отмечает газета «Известия», это почти в десять раз выше среднего темпа роста цен на товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стране составила 3%. Данные ЕМИСС также свидетельствуют о том, что до этого за последние десять лет годовые колебания цен на йод не превышали 13%.
Читать в источнике
Оценить121
с чего всё началось
За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек
Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
Общество
В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября
Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
Происшествия
ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Авто
Названы самые непопулярные в России японские автомобили
Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Происшествия
Двое детей погибли при обрушении породы под Оренбургом
Двое детей погибли в результате обрушения породы в Оренбургской области, сообщает в воскресенье, 26 января, РЕН ТВ.
Общество
В посольстве РФ назвали число находящихся в провинции Хубэй россиян
В Китае в провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, в данный момент пребывают 140 россиян.
Общество
Две вакцины от нового коронавируса разрабатывают ученые в Новосибирске
Две экспериментальные вакцины от нового коронавируса, которые разрабатывают сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", пройдут исследования в июне.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката
Комедийный боевик американского производства «Плохие парни навсегда» стал лидером российского кинопроката.
Общество
Количество погибших от нового коронавируса достигло 80
От заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, умерли уже 80 человек, число заболевших превысило 2,7 тысяч, из них 461 человек - в тяжёлом состоянии.
Политика
Болтон в мемуарах подтвердил давление Трампа на Украину
Президент США Дональд Трамп прошлым летом говорил бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону о желании продолжить блокировку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.
Происшествия
В Люблине водитель «Лады» без номеров устроил стрельбу
В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.
Наука
Шизофрения может привести к уменьшению мозговых связей
Ученые из Медицинского исследовательского совета Лондонского института медицинских наук (Великобритания) выяснили, что шизофрения приводит к уменьшению уровня белка в связях между нейронами мозга.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в феврале
Погода в феврале на территории России похолодает по сравнению с январем.
Авто
Утильсбор занимает более 10% в структуре расходов каждой четвертой компании на авторынке РФ - Deloitte
В опросе Deloitte приняли участие 25 работающих в РФ автомобильных компаний: как импортеры, так и полтора десятка имеющих производство в стране.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Армия и оружие
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Общество
Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Общество
Финский эколог Сааринен назвал опасность бесснежной зимы
Руководитель финского Института аллергологии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен назвал опасность бесснежной зимы.
Шоу-бизнес