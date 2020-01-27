Экономика

REGNUMREGNUMЦены на йод в России резко подскочили

Как отмечает газета «Известия», это почти в десять раз выше среднего темпа роста цен на товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стране составила 3%. Данные ЕМИСС также свидетельствуют о том, что до этого за последние десять лет годовые колебания цен на йод не превышали 13%.
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с чего всё началось

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
Известиявчера в 16:01

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Дефицит йода зафиксирован в российских аптеках

РЕН ТВ00:29

В России резко выросли цены на йод

Life.ruвчера в 20:07

«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

ТАССвчера в 21:18

В России резко увеличились цены на йод

Lenta.ruвчера в 20:35

Цены на йод резко выросли в российских аптеках

URA.Ruвчера в 22:24

Дефицит йода привел к его подорожанию

Телеканал 360°вчера в 19:55

В России резко подорожал йод

Известиявчера в 18:35
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Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Происшествия

Найдена мать оставленных в «Шереметьево» детей

REGNUM 00:56
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Происшествия

На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек

Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
РИА Новости 00:55
Общество

В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Газета.Ru 01:09
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
RT на русском вчера в 20:40
Происшествия

ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 04:05
Авто

Названы самые непопулярные в России японские автомобили

Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Автоновости дня вчера в 11:47
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда вчера в 07:20
Происшествия

Двое детей погибли при обрушении породы под Оренбургом

Двое детей погибли в результате обрушения породы в Оренбургской области, сообщает в воскресенье, 26 января, РЕН ТВ.
Известия вчера в 16:11
Общество

В посольстве РФ назвали число находящихся в провинции Хубэй россиян

В Китае в провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, в данный момент пребывают 140 россиян.
Известия 01:39
Общество

Две вакцины от нового коронавируса разрабатывают ученые в Новосибирске

Две экспериментальные вакцины от нового коронавируса, которые разрабатывают сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", пройдут исследования в июне.
ТАСС вчера в 22:43
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката

Комедийный боевик американского производства «Плохие парни навсегда» стал лидером российского кинопроката.
Экономика сегодня 25 января в 10:05
Общество

Количество погибших от нового коронавируса достигло 80

От заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, умерли уже 80 человек, число заболевших превысило 2,7 тысяч, из них 461 человек - в тяжёлом состоянии.
Суть событий 01:34
Политика

Болтон в мемуарах подтвердил давление Трампа на Украину

Президент США Дональд Трамп прошлым летом говорил бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону о желании продолжить блокировку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.
Известия 01:32
Происшествия

В Люблине водитель «Лады» без номеров устроил стрельбу

В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.
Интерфакс 00:16
Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

РБК 00:04
Наука

Шизофрения может привести к уменьшению мозговых связей

Ученые из Медицинского исследовательского совета Лондонского института медицинских наук (Великобритания) выяснили, что шизофрения приводит к уменьшению уровня белка в связях между нейронами мозга.
МедиаПоток 24 января в 06:03
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в феврале

Погода в феврале на территории России похолодает по сравнению с январем.
Газета.Ru 00:35
Авто

Утильсбор занимает более 10% в структуре расходов каждой четвертой компании на авторынке РФ - Deloitte

В опросе Deloitte приняли участие 25 работающих в РФ автомобильных компаний: как импортеры, так и полтора десятка имеющих производство в стране.
Финмаркет 00:19
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Армия и оружие

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Вести.Ru вчера в 18:10
Политика

Москалькова рассказала о процедуре помилования израильтянки Иссахар

Газета.Ru 01:35
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Пятый канал вчера в 23:11
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Общество

Финский эколог Сааринен назвал опасность бесснежной зимы

Руководитель финского Института аллергологии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен назвал опасность бесснежной зимы.
ФАН вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева стала жертвой телефонных мошенников

Пятый канал вчера в 20:24
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