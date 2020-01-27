Экономика
REGNUMЦены на йод в России резко подскочили
Как отмечает газета «Известия», это почти в десять раз выше среднего темпа роста цен на товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стране составила 3%. Данные ЕМИСС также свидетельствуют о том, что до этого за последние десять лет годовые колебания цен на йод не превышали 13%.
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с чего всё началось
За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.Известиявчера в 16:01
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Экономика
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
Происшествия
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Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Происшествия
Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Политика
Кремль объяснил отставку правительства Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Общество
«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Общество
Глава Чувашии назвал «откровенной ложью» обвинения в неуважении к МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал заявления о своем «неуважении» к МЧС из-за инцидента с офицером ведомства и ключами от пожарной машины.
Общество
Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом
Из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в КНР умерли уже 80 человек, заражены 2,7 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Одинокая Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Мужчины осыпали ее подарками и цветами, зрители дарили свою любовь, а режиссеры предлагали лучшие роли.
Армия и оружие
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
По данным других СМИ, в результате ракетного обстрела посольства ранения получил по меньшей мере один человек.
Общество
Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса в Китае, сообщается на сайте правительства.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
Культура
Авторы «Дома-2» оживят Гурченко в новом шоу
Валерий Комиссаров, автор телепроекта «Дом-2», собирается создать уникальное шоу, получившее наименование «Битва престолов».
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Общество
Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходный код в Windows 7
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.
Общество
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Центром системных исследований и инжиниринга создана специальная онлайн-панель, позволяющая мониторить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
Политика
Трамп опубликовал логотип Космических сил США
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.