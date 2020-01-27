Экономика

REGNUMREGNUMЦены на йод в России резко подскочили

Как отмечает газета «Известия», это почти в десять раз выше среднего темпа роста цен на товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стране составила 3%. Данные ЕМИСС также свидетельствуют о том, что до этого за последние десять лет годовые колебания цен на йод не превышали 13%.
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с чего всё началось

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили «Известия». Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.
Известиявчера в 16:01

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В России резко увеличились цены на йод

Lenta.ruвчера в 20:35

Цены на йод резко выросли в российских аптеках

URA.Ruвчера в 22:24

«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

ТАССвчера в 21:18

Дефицит йода зафиксирован в российских аптеках

РЕН ТВ00:29

В России резко выросли цены на йод

Life.ruвчера в 20:07

Дефицит йода привел к его подорожанию

Телеканал 360°вчера в 19:55

В России резко подорожал йод

Известиявчера в 18:35
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Экономика

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
RT на русском 02:20
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Происшествия

Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево

Piter.tv вчера в 14:12
Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
REGNUM 02:25
Происшествия

В Махачкале произошел взрыв газа из-за брошенной ребенком спички

Росбалт 03:05
Хоккей

Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Российская газета 01:50
Политика

Москалькова разъяснила процедуру помилования израильтянки Иссахар

РИА Новости 01:22
Политика

Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Lenta.ru вчера в 05:48
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 02:15
Общество

«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Газета.Ru вчера в 22:05
Общество

Глава Чувашии назвал «откровенной ложью» обвинения в неуважении к МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал заявления о своем «неуважении» к МЧС из-за инцидента с офицером ведомства и ключами от пожарной машины.
РБК 03:13
Общество

Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом

Из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в КНР умерли уже 80 человек, заражены 2,7 тыс. человек.
РБК 02:38
Шоу-бизнес

Одинокая Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Мужчины осыпали ее подарками и цветами, зрители дарили свою любовь, а режиссеры предлагали лучшие роли.
Комсомольская правда вчера в 16:05
Армия и оружие

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

По данным других СМИ, в результате ракетного обстрела посольства ранения получил по меньшей мере один человек.
Газета.Ru 03:08
Общество

Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса в Китае, сообщается на сайте правительства.
Байкал24 вчера в 23:21
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Происшествия

С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
REGNUM 02:02
Культура

Авторы «Дома-2» оживят Гурченко в новом шоу

Валерий Комиссаров, автор телепроекта «Дом-2», собирается создать уникальное шоу, получившее наименование «Битва престолов».
Discover24 вчера в 02:27
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходный код в Windows 7

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa вчера в 02:53
Общество

Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.
Ведомости вчера в 09:15
Общество

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
РБК 02:54
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, Центром системных исследований и инжиниринга создана специальная онлайн-панель, позволяющая мониторить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
ToDay News Ufa вчера в 22:45
Политика

Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
РИА Новости 02:51
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Известия 01:03
Политика

Трамп опубликовал логотип Космических сил США

РИА Новости 24 января в 17:07
Общество

Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале

Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
BFM.ru вчера в 10:42
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